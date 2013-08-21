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2 İhvan yöneticisi daha gözaltında

Mısır'da güvenlik güçleri, 2 İhvan yöneticisini daha gözaltına aldı.

2 İhvan yöneticisi daha gözaltında

Mısır'da güvenlik güçleri, 2 İhvan yöneticisini daha gözaltına aldı.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 08:50
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2 İhvan yöneticisi daha gözaltında
KAHİRE

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Basın Danışmanı Murad Muhammed Ali, Kahire havaalanında gözaltına alındı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Ali, bu sabah İtalya havayollarına ait uçakla Roma'ya gideceği esnada Kahire havaalanında gözaltına alındı.

Ali'nin isminin bir güvenlik birimi tarafından yurtdışına çıkış yasağı getirilenler listesine eklendiğini belirten güvenlik kaynakları, Ali'nin tanınmamak için sakalını kestiğini iddia etti.

Öte yandan Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi liderlerinden Safvet Hicazi de ordu ile polisin ortak düzenlediği operasyonla Mısır'ın batısındaki Matruh ilinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, asker ve Matruh polisi Hicazi'yi, Matruh-Siva yolundaki kontrol noktasında gözaltına aldı.

Kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin bir ticari taksiden şüphelenmeleri üzerine taksiyi durdurduğu, evrakını ve yolcuları kontrol ederken Hicazi'yi tanıyarak gözaltına aldığı ifade edildi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii de dün sabah başkent Kahire'deki Medinetu'n-Nasr (Nasrcity) bölgesinde bulunan Rabiatul Adeviyye Meydanı yakınlarındaki bir dairede yakalanmış, yoğun güvenlik önlemleri altında, 3 Temmuz askeri darbesinden sonra tutuklanan çok sayıda İhvan ve İslami parti liderinin de bulunduğu El-Akreb Hapishanesi'ne nakledilmişti.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 08:51
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2 İhvan Yöneticisi Daha Gözaltında
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