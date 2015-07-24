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'1948 Arapları'na Gazze'ye giriş yasağı

İsrail'in, "güvenlik endişeleri" iddiasıyla 1948 Arapları olarak bilinen İsrailli Arapların Gazze Şeridi'ne giriş yapmasına kısıtlama getirdiği bildirildi.

'1948 Arapları'na Gazze'ye giriş yasağı

İsrail'in, "güvenlik endişeleri" iddiasıyla 1948 Arapları olarak bilinen İsrailli Arapların Gazze Şeridi'ne giriş yapmasına kısıtlama getirdiği bildirildi.

24 Temmuz 2015 Cuma 06:07
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'1948 Arapları'na Gazze'ye giriş yasağı
KUDÜS - İsrail'in, "güvenlik endişeleri" iddiasıyla 1948 Arapları olarak bilinen İsrailli Arapların Gazze Şeridi'ne giriş yapmasına kısıtlama getirdiği bildirildi.

İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Sami Turgeman, yaptığı yazılı açıklamada, bundan böyle Arap asıllı İsrail vatandaşlarının Gazze'ye girişlerine sadece acil insani durumlarda izin verileceği belirterek, "Emniyet tedbirleri gereği Gazze Şeridi'ne giriş talepleri, dikkatlice incelenecek" ifadesi kullanıldı.

İsrail devlet radyosu haberine göre,  İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı "Batı Şeria veGazze Şeridi Bölgelerinde Hükümetin Faaliyetleri Koordinatörlüğü" (COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai de söz konusu uygulamayı, güvenlik endişeleri nedeniyle icra ettiklerini kaydetti.

Mordechai, "Hamas Hareketi, geçen aylarda Gazze Şeridi'ne giriş yapan biri Etiyopya asıllı diğeri bedevi olmak üzere 2 İsrailliyi alıkoymuş durumda" ifadesini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinliler normal şartlarda, aile ve akraba ziyareti gibi nedenlerle Gazze Şeridi'ne sınırlı geçiş yapabiliyordu.

İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948 yılındaki savaş ve işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 08:58
Anahtar Kelimeler:
Gazzeönce VatanAraplarGiriş Yasağı
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