'19 bin 503 kişinin yetim aylığının kesilmesi istendi'

ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın organlarında, Denizli'de yaşayan bir kişiyle ilgili anlaşmalı boşanma haberlerinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerde, SGK Denizli İl Müdürlüğüne bağlı denetmenlerin, 5 yıl önce eşinden boşanan bir kadını ziyarete gelenlerle ilgili apartman görevlisi ve yöneticiye sorular sorduğu, kadının da "özel hayatının gizliliği ihlal edildiği" gerekçesiyle" SGK'ya dava açarak 10 bin lira kazandığı" gündeme getirilmişti.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesince verilen kararlar gereğince yönetmelik değişikliğine gidildiği ve özel hayata saygı prensibi doğrultusunda bu şikayetler için savcılığa suç duyurusu yapılmadığı kaydedildi. SGK açıklamasında, boşandığı eşiyle fiili birlikteliği tespit edilenlerin aylıklarının kesilmesi ve geri alınması işlemlerininSGK denetmenlerinin raporlarıyla yapıldığı hatırlatıldı.

"Kurum zararının önüne geçilmesine çalışıldı"

Kurum sigortalılarının vefatından sonra korunmaya değer hak sahibi kız çocuklarına aylıklarının bağlanabilmesi için evli olmamaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Maalesef bazı art niyetli hak sahipleri bu durumu kendi lehlerine çevirebilmek, SGK'yı ve devleti zarara uğratmak için kullanmakta, resmi evraklar üzerinde bir boşanma yaşanmasına rağmen boşandığı eşiyle fiilen beraber yaşamaya devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmalı boşanma araştırmalarında SGK denetmenlerinin karşılaştığı zorluklarla ilgili ise şunlar kaydedildi:

"Bunlar, hak sahibi kız çocuğunun SGK'ya beyan ettiği adreste veya MERNİS kayıtlarında farklı bir adres varsa, her iki adreste de araştırma yapmaktadır. Bu araştırma esnasında anlaşmalı boşanan çiftler hakkında bilgi edinmek amacıyla mahalle muhtarından komşulara kadar çeşitli kişilere bazı sorular sorulması ve yazılı beyanlarının alınması yoluna gitmektedirler. Ayrıca bilgisine başvurulanlara mahkeme durumunda yazılı beyanlarının delil olarak sunulacağı bilgisi verilmekte ve beyanlarının bu yönde olması hatırlatılmaktadır.

Anlaşmalı boşanmaları tespit edilerek aylıkları kesilen hak sahipleri, itiraz için İş Mahkemesine başvurmaktadır. Ancak, Zonguldak İş Mahkemesinin 5510 sayılı Kanun'un 56'ncı maddesinin Anayasaya aykırı olup olmadığının başvurusunda AYM, 'aykırı olmadığı' yönünde cevap vermiştir. Kurumumuz adına SGK denetmenlerince gerçekleştirilen 'anlaşmalı boşanma' araştırmaları neticesinde oluşturulan raporlarda, 2008-2011 döneminde 9 bin 702, 2012'de 3 bin 8, 2013'te 3 bin 338, 2014'te 2 bin 515 ve 2015 yılı ilk 5 ayında ise 940 hak sahibinin yetim aylığının, boşandığı eşiyle birlikte yaşaması gerekçesiyle kesilmesi istenmiştir. Oluşan bu raporlar neticesinde, gerek hak sahibinin aldığı yetim aylığı, gerek sağlık harcamaları yönünden genel bütçede de yük olarak yer alan milyonlarca liralık kurum zararının önüne geçilmesine çalışılmaktadır."