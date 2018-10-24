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1,6 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu

ABD'de şans oyunu Mega Millions'da 1,6 milyar dolarlık rekor ikramiye, Güney Carolina'da satılan bir bilete vurdu.

1,6 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu

ABD'de şans oyunu Mega Millions'da 1,6 milyar dolarlık rekor ikramiye, Güney Carolina'da satılan bir bilete vurdu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:58
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1,6 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu

ABD'de şans oyunu Mega Millions'da 1,6 milyar dolarlık rekor ikramiye, Güney Carolina'da satılan bir bilete isabet etti.

Mega Millions yetkilileri, bileti Güney Carolina'da oynayan talihlinin, 1,6 milyar dolarlık büyük ikramiye için dün akşam yapılan çekilişte 6 rakamı tutturduğunu açıkladı.

Ödülün, bugüne dek piyangodan çıkan en büyük ikramiye olduğu ifade ediliyor. Talihlinin isminin açıklanması beklenmiyor.

Güney Carolina, Delaware, Georgia, Kansas, Maryland, Kuzey Dakota, Ohio ve Teksas, kazananların isimlerini saklı tutabildiği eyaletler arasında yer alıyor.

Büyük ödülün, 29 yılda taksitlerle ödenmesi seçeneği bulunuyor. Öte yandan neredeyse tüm talihlilerin vergi kesintisiyle bir seferde ödemeyi tercih ettiği biliniyor. 1,6 milyar dolarlık ödül tek seferde ödenirse talihliye kesintiler sonrası 913 milyon dolar verilecek.

Mega Millions, Washington D.C. ve Virgin Adalarının yanı sıra ABD'nin 44 eyaletinde oynanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDMega MillionsGüney Carolina
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