16 İhvan yöneticisi gözaltına alındı

KAHİRE



Mısır güvenlik güçlerinin 16 Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticisini gözaltına aldığı bildirildi.



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi yetkililerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Luksor (el-Uksur) kentinde bazı evlere baskın düzenledi. Baskında 15 İhvan yöneticisi gözaltına alındı.



Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Dekahliye İli Genel Sekreteri İbrahim Ebu Avf'ın da evine düzenlenen baskında gözaltına alındığı kaydedildi.



Öte yandan, Asyut Başsavcılığı, İhvan mensubu 11 kişinin "göstericileri öldürmeye teşvik ve güvenlik güçlerine direnme" suçlamasıyla 15 gün tutuklu kalmasına karar verdi.



Mısır güvenlik güçleri bugün Suveyş, İskenderiye ve Feyyum kentlerinde en az 13 İhvan yöneticisini gözaltına almıştı.





AA