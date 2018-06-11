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152 milyon çocuk okul yerine işe gidiyor

Dünyada 152 milyon çocuk, okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalıyor. Bu çocuklardan 73 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışıyor.

152 milyon çocuk okul yerine işe gidiyor

Dünyada 152 milyon çocuk, okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalıyor. Bu çocuklardan 73 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışıyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:15
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152 milyon çocuk okul yerine işe gidiyor

Birleşmiş Milletler'in (BM), çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ilan ettiği 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde mevcut çocuk işçi sayısı ve çalışma koşulları endişe veriyor. 

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kasım 2017 raporuna göre, en az gelişmiş ülkelerde neredeyse her 4 çocuktan biri sağlık ve gelişimlerini kötü etkileyen işlere gitmek durumunda kalıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çocuk işçiliğini, "Çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesi" olarak tanımlıyor.

ILO'nun 2017 yılı raporuna göre, 5-17 yaş aralığında 152 milyon çocuk işçi bulunuyor.

Çocuk işçi sayısı her geçen yıl azalsa da 2012-2016 dönemindeki düşüşün önceki dönemlere göre daha az olması dikkati çekiyor.

152 milyon çocuğun 73 milyonu tehlike arz eden işler yapıyor.

Dünyadaki her 10 çocuktan biri işçiyken, bunların 64 milyonu kız, 88 milyonu erkeklerden oluşuyor.

Çocuk işçilerin yüzde 70,9'u tarım, yüzde 17,2'si hizmet sektöründe çalışırken, yüzde 11,9'u da sanayi sektöründe çalışıyor.

Çocuk işçiler en fazla Afrika'da

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre en fazla çocuk işçi Afrika'da bulunuyor.

Çocuk işçilerin 72,1 milyonunu barındıran Afrika'da 31,5 milyon çocuk tehlikeli işlerde çalışıyor.

Dünyadaki çocuk işçiliği trendinde azalma görülen 2012-2016 döneminde, Afrika'daki çocuk işçi sayısındaki yükseliş endişeleri artırıyor.

En az çocuk işçi Arap ülkelerinde

Afrika'dan sonra en fazla çocuk işçinin bulunduğu bölge olan Asya Pasifik'te 62 milyon çocuk işçi bulunuyor. Bu da Afrika ile Asya ve Pasifik bölgesinin birlikte, dünyadaki her 10 çocuk işçiden 9'una ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor.

Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 11 milyon çocuk işçi bulunurken Avrupa ve Orta Asya'da ise 6 milyon çocuk çalışma hayatında yer alıyor.

Öte yandan raporda, 1 milyon çocuk işçinin bulunduğu Arap ülkeleri, çocuk iş gücünün dünyanın diğer bölgelerine oranla az olması ile dikkati çekiyor.

Çatışma bölgelerinde çocuk işçi sayısı daha fazla

ILO raporuna göre, çocuk işçiliği bölgenin istikrarsızlığıyla doğru orantılı.

Çatışmalardan etkilenen ülkeler, sükunetin hakim olduğu bölgelere göre yüzde 77 daha fazla çocuk işçi barındırıyor.

Rapora göre, çocuk işçi sayısı düşük gelirli ülkelerde daha yaygın olsa da yüksek gelire sahip ülkelerde de çocuk iş gücü ciddi bir sorun teşkil ediyor.

ILO raporunda, çocuklara uygulanan zorla çalıştırılma, ceza, tehdit ve özgürlüklerini kısıtlayıcı faaliyetlere karşın hükümetlere ve uluslararası kurumlara bu konuda acil adım atmaları çağrısı var.

Çocuklar ailelerinin işlerine yardım etmek zorunda kalıyor

ILO, çocuk işçilerin üçte ikisinin ailelerinin çalıştıkları alanlarda onlara yardım etmek için çalıştığına dikkati çekiyor.

ILO'nun 2017 raporu ayrıca, çocuk işçiliğiyle mücadelede bu olguya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Aynı örgütün 2016 yılı "Dünyada Modern Kölelik Tahminleri" adlı başka bir raporunda, 4,3 milyon çocuğun zorla çalıştırıldığı, 3 milyon çocuğun istismara maruz kaldığı işlerde çalışmak zorunda olduğu kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletlerçocuk IşçiliğiUNICEF
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