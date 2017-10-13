Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum"

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum. 27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz." dedi.

"15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum"

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum. 27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz." dedi.

13 Ekim 2017 Cuma 13:48
173 Okunma
"15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude JunckerKatalonya'daki gelişmelere ilişkin, "Eğer Katalonya bağımsız olursa o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor." dedi.

Lüksemburg Üniversitesinde öğrencilere hitap eden Juncker, AB'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'ye üye ülkelerde ekonomik gelişme olmasına rağmen birliğin ekonomik durumunun halen "kırılgan" olduğuna dikkati çeken Juncker, AB'nin daha etkili olabilmesi ve demografik sorunlarının üstesinden gelebilmesi için entegrasyona odaklanması gerektiğini söyledi.

"Katalonya bağımsız olursa diğerleri de bağımsız olmak ister"

Katalonya'daki gelişmelere ilişkin konuşan Juncker, AB kurumlarının özellikle Katalonya ve İspanya arasındaki duruma müdahale etmediğini belirtti.

Juncker, "Herkes bize soruyor. Neden AB Komisyonu ya da AB Konseyi konuya müdahil olmuyor? Eğer biz de karışırsak durum çok daha karmaşık hale gelir." dedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'dan geçmişte, Katalonya'ya ilişkin girişimlerde bulunmasını birçok kez talep ettiğine dikkati çeken Juncker, İspanya hükümetinin gerekli adımları atmadığını kaydetti.

Mevcut durumun "çok endişe verici" olduğunu, AB ülkelerinin bölünmemesi gerektiğini vurgulayan Juncker, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum. 27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz. Çok daha fazla ülkeyle bu imkansız olur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABJean-Claude JunckerKatalonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ