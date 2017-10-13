Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Katalonya'daki gelişmelere ilişkin, "Eğer Katalonya bağımsız olursa o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor." dedi.

Lüksemburg Üniversitesinde öğrencilere hitap eden Juncker, AB'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'ye üye ülkelerde ekonomik gelişme olmasına rağmen birliğin ekonomik durumunun halen "kırılgan" olduğuna dikkati çeken Juncker, AB'nin daha etkili olabilmesi ve demografik sorunlarının üstesinden gelebilmesi için entegrasyona odaklanması gerektiğini söyledi.

"Katalonya bağımsız olursa diğerleri de bağımsız olmak ister"

Katalonya'daki gelişmelere ilişkin konuşan Juncker, AB kurumlarının özellikle Katalonya ve İspanya arasındaki duruma müdahale etmediğini belirtti.

Juncker, "Herkes bize soruyor. Neden AB Komisyonu ya da AB Konseyi konuya müdahil olmuyor? Eğer biz de karışırsak durum çok daha karmaşık hale gelir." dedi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'dan geçmişte, Katalonya'ya ilişkin girişimlerde bulunmasını birçok kez talep ettiğine dikkati çeken Juncker, İspanya hükümetinin gerekli adımları atmadığını kaydetti.

Mevcut durumun "çok endişe verici" olduğunu, AB ülkelerinin bölünmemesi gerektiğini vurgulayan Juncker, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum. 27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz. Çok daha fazla ülkeyle bu imkansız olur."