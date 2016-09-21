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15 Temmuz kahramanları Malezya'da anlatılacak

Malezya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi'nde, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı gösterilen demokrasi mücadelesi anlatılacak.

15 Temmuz kahramanları Malezya'da anlatılacak

Malezya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi'nde, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı gösterilen demokrasi mücadelesi anlatılacak.

21 Eylül 2016 Çarşamba 13:26
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15 Temmuz kahramanları Malezya'da anlatılacak

 Malezya'da düzenlenecek Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi'nde, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve kadın alanındaki çalışmaları ile 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı sergilenen demokrasi mücadelesi anlatılacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, Dünya İslam Forumu, Uluslararası İslam Üniversitesi ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) işbirliğinde 23-25 Eylül'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi" düzenleneceğini söyledi.

Yaklaşık 100 ülkeden 5 binin üzerinde bir katılımın beklendiği zirvede, Müslüman kadınların bir araya geleceğini anlatan Katırcıoğlu, Müslüman kadının gücü ve şefkatine vurgu yapılacağını bildirdi. Dünyada İslam'a karşı yanlış bir algı yürütüldüğüne işaret eden Katırcıoğlu, zirvede Müslüman kadınların bir araya gelerek, kendi deneyimlerini, iş birliği alanlarını paylaşacaklarını aktardı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak kendilerinin de zirvede yer alacağını anlatan Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm İslam ülkeleri de biliyor ki Türkiye İslam ülkelerinin lideri, önemli bir model. Demokrasisi, yönetimi, insan potansiyeli ile hem bölgede hem dünyada ciddi bir güç. Biz de Türkiye'nin demokrasi, insan haklarında geldiği noktayı, kadın üzerine yapılan yasal, zihinsel değişimleri zirvede anlatacağız. Kadına karşı her türlü ayrımcılıkla nasıl mücadele ettiğimizi, hangi yasaları çıkarttığımızı, iş dünyasında, eğitimde, sosyal yaşamda nereden nereye geldiğimizi, hedeflerimizi aktaracağız."

15 Temmuz'un kahramanları örnek gösterilecek

Radiye Sezer Katırcıoğlu, zirvede 15 Temmuz darbe girişiminde Türk halkının gösterdiği kahramanlık mücadelesi ile ilgili de sunum yapacaklarını belirtti. Darbenin püskürtülmesinde kadınların etkin rol üstlendiğini ifade eden Katırcıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz'da hangi siyasi görüşten olursa olsun vatandaşın demokrasisine, insan haklarına ve ülkesine sahip çıkışını anlatacağız. Türkiye, gerçekten demokrasiyi, insan haklarını içselleştirmiş, bunların mücadelesini sözde değil, canını feda ederek vermiş örnek bir model. İslam dünyasına baktığımızda çatışmaları, savaşları, gözyaşını görüyoruz, en fazla mağdur olanlar da kadınlar ve çocuklar. Bu açıdan 15 Temmuz gecesinin demokrasi kahramanları, zirvede iyi bir örnek olacak."

Katırcıoğlu, Müslüman Kadınlar Zirvesi'nde bir günün "Dünya Müslüman Kadınlar Günü" olarak kabul edilmesi yönünde de bir karar alınmasının planladığını sözlerine ekledi..

AA

Son Güncelleme: 21.09.2016 13:27
Anahtar Kelimeler:
MalezyaUluslararası Müslüman Kadınlar ZirvesiDemokrasiİnsan HaklarıRadiye Sezer KatırcıoğluDünya İslam ForumuUluslararası İslam Üniversitesi
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