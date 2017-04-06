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140 milyon öksüz ve yetim

UNICEF ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünyada 140 milyondan fazla çocuğun hayatlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gösteriyor.

140 milyon öksüz ve yetim

UNICEF ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünyada 140 milyondan fazla çocuğun hayatlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gösteriyor.

06 Nisan 2017 Perşembe 12:13
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140 milyon öksüz ve yetim

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuğun savaşlar ya da doğal afetler gibi sebeplerle ailelerini kaybettiğini, bu çocukların hayatlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gösteriyor.

Araştırmalara göre, birçok ülkede devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, salgın hastalıklar ve kıtlık gibi nedenlerle her gün 10 bine yakın çocuk öksüz ve yetim kalıyor. Bu da her yıl 3,5 milyon civarında öksüz ve yetim nüfusunun ortaya çıktığına işaret ediyor.

Afganistan, Irak ve Suriye gibi milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan savaşların yaşandığı ülkelerdeki annesiz ve babasız çocuk sayısının diğer ülkelere göre çok daha yüksek olması dikkat çekiyor.

Afganistan'da yaklaşık 2 milyon, Irak'ta 5 milyon, Suriye'de ise 1 milyona yakın çocuğun annesini, babasını veya her ikisini de kaybederek öksüz veya yetim kaldığı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yayımladığı raporlarda, her gün 5 yaşın altında 16 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor. UNICEF'in yayımladığı istatistiklere göre ise 2015 yılında 5 yaşının altındaki 5,9 milyon çocuk savaş, hastalık, ilaç ve beslenme yetersizliği gibi sebeplerle hayatını kaybetti.

Kayıp çocukların akıbeti belirsiz

Özellikle son yıllarda Afrika ülkeleri ile Irak ve Suriye'deki savaşlar ve çatışmalardan kaçarak Avrupa ülkelerine giden aileler ile bazı çocukların durumu ise endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

AB polis teşkilatı Europol'un yaptığı araştırmalara göre, 2015 yılında Avrupa'ya ulaşan 1 milyon sığınmacının yüzde 27'sini çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, 10 binin üzerinde öksüz, yetim veya ailesi yanında olmaksızın Avrupa'ya gelen çocuğun ise kayıp olduğu belirtiliyor.

Yaşları 13 ila 16 arasında değişen çocukların durumları ve nerede oldukları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığı ifade ediliyor. Bu çocuklardan yaklaşık 5 bininin İtalya topraklarına girdikten sonra, 3 bin 500'ünün ise Almanya topraklarında kaybolduğu tahmin ediliyor.

AB İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre ise 2008'den bu yana Avrupa'ya sığınmacı olarak gelen öksüz, yetim veya yasal vasisi olmayan çocuk sayısı 198 bin civarında.

Genellikle yaşları 14 ila 17 arasında olan bu çocukların çoğunluğu Afganistan, Somali, Eritre, Suriye ve Irak gibi iç savaş ve çatışmaların yaşandığı ülkelerden Avrupa'ya geliyor.

Türkiye yetimlere ev sahipliği yapıyor

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insan kriz olarak kabul edilen Suriye'deki iç savaş sebebiyle 18 yaşının altında olan 9 milyon 200 bin çocuk yardıma muhtaç durumda yaşıyor.

Türkiye'deki barınma merkezlerinde yaşayan 82 bin Suriyeli çocuğa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından eğitim hizmetleri veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile anaokulundan lise son sınıfa kadar 510 bin çocuğun sokaklardan alınarak okula devam etmeleri sağlandı. Bunların 245 bini geçici eğitim merkezlerinde, 183 bini devlet okullarında eğitime devam ediyor.

Suriyelilere yönelik kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarca yapılan yardımların 25 milyar dolara ulaştığı Türkiye, dünyadaki Suriyeli sığınmacıların yarısından fazlasını tek başına ağırlayan ülke olarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliğince "dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi", UNICEF tarafından da "dünyanın en fazla sığınmacı çocuğa ev sahipliği yapan ülkesi" ilan etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerUNICEFöksüz Ve Yetim
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