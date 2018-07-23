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13 yaşındaki Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda düzenlediği baskın sırasında şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli Erkan Sair Mezher için cenaze töreni düzenlendi.

13 yaşındaki Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda düzenlediği baskın sırasında şehit ettiği 13 yaşındaki Filistinli Erkan Sair Mezher için cenaze töreni düzenlendi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46
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13 yaşındaki Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından bu sabah şehit edilen 13 yaşındaki Filistinli çocuk Erkan Sair Mezher için cenaze töreni düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Beytullahim kentine bağlı Beyt Cala beldesindeki El-Hüseyin Hastanesinden alınan şehidin cenazesi, doğum yeri olan Ed-Dehişe Filistin Mülteci Kampı'na getirildi.

Ailesinin son kez veda ettiği şehit çocuk Mezher’in cenazesi, yüzlerce Filistinli tarafından omuzlarda taşındı.

Tekbir ve İsrail karşıtı sloganlarla kabristana getirilen cenaze, dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Filistinli 13 yaşındaki Mezher, İsrail askerlerinin bu sabah Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda, İsrail askerleri tarafından açılan ateşle göğsünden vurularak şehit olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail AskerleriFilistinli şehit
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