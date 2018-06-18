13 Filistinliye gözaltı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör olaylarına karıştığı" iddiasıyla 13 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise gözaltı işlemlerinden 4'ünün Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerçekleştiği ve gözaltına alınanlar arasında bir kızın da olduğu kaydedildi.

Gözaltılarla ilgili Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail yönetimi, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.