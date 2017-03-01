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13. EİT Liderler Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcıları arasında yer aldığı Pakistan'da düzenlenen zirvenin açılışında ilk olarak liderler aile fotoğrafı çektirdi.

13. EİT Liderler Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcıları arasında yer aldığı Pakistan'da düzenlenen zirvenin açılışında ilk olarak liderler aile fotoğrafı çektirdi.

01 Mart 2017 Çarşamba 09:54
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13. EİT Liderler Zirvesi başladı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcıları arasında yer aldığı zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, solunda ise Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yer aldı.

Zirvenin açılış konuşmasını EİT dönem başkanlığını Pakistan'a devreden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Aliyev'in ardından dönem başkanlığını üstlenen Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, katılımcılara hitap etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Pakistan13. Ekonomik İşbirliği TeşkilatıEİTCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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