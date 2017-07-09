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11 Temmuz kurbanlarının cenazeleri Srebrenitsa'ya ulaştı

Bosna Savaşı sırasında 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının 22'nci yılında toprağa verilecek 71 kurbanın cenazelerini taşıyan tır Srebrenitsa'ya ulaştı.

11 Temmuz kurbanlarının cenazeleri Srebrenitsa'ya ulaştı

Bosna Savaşı sırasında 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının 22'nci yılında toprağa verilecek 71 kurbanın cenazelerini taşıyan tır Srebrenitsa'ya ulaştı.

09 Temmuz 2017 Pazar 18:03
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11 Temmuz kurbanlarının cenazeleri Srebrenitsa'ya ulaştı

POTOÇARİ - Bosna Savaşı sırasında 11 Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 22'nci yılında toprağa verilecek 71 kurbanın cenazelerini taşıyan tır, başkent Saraybosna'nın ardından cenaze töreninin yapılacağı Srebrenitsa'ya ulaştı.

Sabah saatlerinde Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Visoko'dan yola çıkan ve başkent Saraybosna'dan geçen konvoy, 11 Temmuz'da cenaze törenin yapılacağı Srebrenitsa'ya bağlı Potoçari'de kurban yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

Soykırım kurbanlarının tabutları Bosna Savaşı sırasında BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirildi.

Srebrenitsa'da oğullarını, eşlerini, babalarını ve kardeşlerini kaybeden kurban yakınları burada gözyaşları eşliğinde tabutlara sarıldı. Kurban yakınları sevdiklerinin cenazeleri başında dualar okudu.

Yarına kadar fabrikada bekletilecek cenazelerin, daha sonra 11 Temmuz'da defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacağı öğrenildi.

Srebrenitsa soykırımının 22. yılında defnedilecek 71 kurbandan en gencinin öldürüldüğünde 15 yaşında olan Damir Suljic ve en yaşlısının ise 72 yaşındaki Alija Salihovic olduğu açıklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
11 TemmuzÖnce Vatan GazetesiSrebrenitsa
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