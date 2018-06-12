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11 bin Arakanlı Muson yağmurundan etkilendi

BM, yılın ilk muson yağmurlarının, Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda 11 bin kişiye zarar verdiğini, bir çocuğun da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

11 bin Arakanlı Muson yağmurundan etkilendi

BM, yılın ilk muson yağmurlarının, Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda 11 bin kişiye zarar verdiğini, bir çocuğun da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

12 Haziran 2018 Salı 15:17
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11 bin Arakanlı Muson yağmurundan etkilendi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Bangladeş'te yılın ilk muson yağmurlarının, topraklarından koparılan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda 37 heyelana neden olduğunu ve 11 bin kişinin yağışlardan olumsuz etkilediğini bildirdi.

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox Bazar'da, saatte hızı 70 kilometreye çıkan şiddetli rüzgar ve yağmurların, 37'si heyelan olmak üzere en az 89 vakaya neden olduğunu söyledi.

Mahecic, hazirandan eylüle kadar devam eden muson mevsiminin ilk yağmurlarının bir çocuğun ölümüne ve bazı kişilerin de yaralanmasına neden olduğunu aktardı.

Kamptaki yağışların BM başta olmak üzere bölgedeki insani yardım kuruluşları için ilk sınav olduğunu anlatan Mahecic, kamplardaki 2 bin 500 aileden yaklaşık 11 bin kişinin yağışlardan zarar gördüğünü belirtti.

Mahacic, Muson yağmurlarının 10 Haziran'dan itibaren süreklilik arz etmeye başladığına dikkati çekerek, Bangladeş Meteoroloji Dairesine göre Cox Bazar bölgesine yaklaşık 400 milimetre yağmur yağdığını kaydetti. Mahacic, bu oranın haziran ayı ortalama yağış miktarının üçte ikisine denk geldiğine işaret etti.

Bölgedeki kamplarda, 720 bini 25 Ağustos 2017'den sonra gelenler olmak üzere toplam 900 bin Arakanlı Müslüman'ın barındığını hatırlatan Mahacic, Bangladeşli yetkililerle BM ve ortaklarının sezonun ilk yağmurundan etkilenenlere anında yardım elini uzattığını kaydetti.

Binden fazla barınak zarar gördü

Mahacic, yaptıkları hasar tespitlerine göre, binden fazla barınağın, 10 su dağıtım noktasının, 167 tuvaletin, bir sağlık tesisiyle gıda dağıtım alanının zarar gördüğünü söyledi.

Sözcü Mahecic, geçen ay yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki 150-200 bin kişinin muson yağmurlarına bağlı sel baskınları ve heyelan riski altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Muson mevsimi, yetersiz gıda ve tıbbi yardımla hayata tutunmaya çalışan Arakanlı Müslümanları daha da zor durumda bırakıyor.

Kaldıkları barınakları kaybetme riski altındaki Arakanlı Müslümanlar, muson mevsiminde kirlenen su kaynakları nedeniyle birçok bulaşıcı hastalık tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BangladeşBMArakanlı MüslümanlarMuson Yağmuru
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