11 ayda 11 kez kimyasal silah kullanıldı

İSTANBUL



Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesine kimyasal silahlarla saldırı düzenleyen Esed güçlerinin, muhaliflerin yoğun olduğu yerleşim birimlerine geçen yıl eylül ayından bu yana 11 kez saldırılarda bulunduğu bildirildi.



Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Şam'ın banliyöleri ile Halep, Humus ve İdlib kentlerinde kimyasal silah kullanıldığına ilişkin 11 belge yayınladı.



SMDK'nın raporuna göre, Esed güçleri 2012 yılı eylül aydından itibaren kimyasal silah kullanmaya başladı. Raporda, Esed güçlerinin ilk kez Humus kentinin banliyölerinde kimyasal başlıklı füze kullandığı belirtildi. Humus'a bağlı Der Bealbe'de top ateşiyle yapılan saldırıda, öldürücü etkisi olmayan "faktör 15" adlı kimyasal silah kullanıldı. Saldırıda 10 kişi zehirlendi.



Bilanço ağır



Bu saldırıdan 3 ay sonra, 17 Mart'ta Şam'ın banliyölerinden Ay Terme'de kimyasal silah kullanan Esed güçleri, ilk ciddi ölümcül saldırıyı Halep'e bağlı Han Asel'de gerçekleştirdi. Savaş uçağıyla atılan sarin gazlı bombalar 17 kişinin ölümüne, 140 kişinin de zehirlenmesine neden oldu. Aynı gün Şam'ın banliyösü el-Uteybe'de düzenlenen saldırıda ise onlarca kişi zehirlendi, 3 kişi yaşamını yitirdi.



Geçen mart ayında başkentin Adra banliyösüne yönelik saldırıda da 6 kişi öldü, onlarca kişi zehirlendi.



Halep'in eş-Şeyh Maksud bölgesini 13 Nisan'da vuran Esed rejimi, 25 Nisan'da Şam'ın banliyösü Dareyya'ya sarin gazı içeren bombalar yağdırdı. Saldırıda 200 kişi zehirlendi.



En korkunç saldırı Guta'da



Türkiye sınırına yakın İdlib kentine bağlı Serakıb'da 29 Nisan'da askeri helikopterle yapılan kimyasal saldırıda en az 6 kişi öldü, onlarca kişi zehirlendi. Esed rejimi, 21 Temmuz'da Şam'ın banliyösü Hayyermuk'a zehirli gaz ihtiva eden top atışı gerçekleştirdi. Saldırıda ölen ya da zehirlenen olup olmadığına ilişkin bilgi edinilemedi.



Saldırılarını muhalif güçlerin etkinlik kazandığı Şam'ın banliyölerine yoğunlaştıran Esed güçleri, 6 Ağustos'ta Adra'ya çeşitli kimyasalların kullanıldığı silahlarla saldırdı. Saldırıda 437 kişi yaralanırken, ölü sayısı hakkında net bilgi verilmedi.



Tepkilere rağmen saldırılarına devam eden Esed rejimi, en büyük katliamı dün Şam'ın Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirdi. Sarin gazının kullanıldığı saldırıda çoğu bebek ve kadınlardan oluşan 1300'ü aşkın kişi öldü, binlerce kişi de zehirlendi.



Esed güçlerinin sivillere yönelik olarak 11 kez kimyasal silah kullandığını belgelediğine ilişkin SMDK'nın açıklamasına karşın, çeşitli muhalif gruplar bu sayının 39’a ulaştığını, bu bilgilerin görgü tanıkları, aktivistler ve olay yerindeki video kayıtlarına dayandırıldığını ifade ediyor.





AA