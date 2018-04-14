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103 güdümlü füzeden 71’i engellendi

Rusya, atılan 103 güdümlü füzeden 71’inin engellendiğini belirtti.

103 güdümlü füzeden 71’i engellendi

Rusya, atılan 103 güdümlü füzeden 71’inin engellendiğini belirtti.

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:01
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103 güdümlü füzeden 71’i engellendi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esed rejimine yönelik operasyonda kullandığı 103 güdümlü füzeden 71’nin Suriye hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini savundu.

Rudskoy, Moskova’da düzenlediği brifingde ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik operasyonuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ellerindeki bilgilere göre, operasyonda ABD ve müttefiklerinin 103 güdümlü füze kullandığını aktaran Rudskoy, “Çoğunluğu Rus üretimi olan Suriye hava savunma sistemleri aracılığıyla hava ve denizden atılan füzelere başarılı bir şekilde karşılık verildi. 71 güdümlü füze engellendi.” ifadesini kullandı.

Operasyonda hedef alınan Suriye'ye ait askeri hava üslerinin zarar görmediğini iddia eden Rudskoy, üslere atılan füzelerin imha edildiğini belirtti.

Rudskoy, yaşanan bu olay sonrasında Suriye’ye yeniden S-300 hava savunma füze sistemleri verilmesini gündemlerine almayı düşündüklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDGüdümlü FüzeFüze SavaşıSuriye
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