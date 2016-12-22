Etiyopya

'nın Harar şehrindeki 100 yıllık

Osmanlı konsolosluğu binası

restorasyon sonrası bambaşka bir çehreye kavuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından metruk halde teslim alınan ve iki yılda aslını aratmayacak görünüme kavuşan binanın açılışının yapılması bekleniyor.

Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1912 senesinde konsolosluk binası olarak hizmet vermeye başlayan yapıya zaman içinde bazı ek yerleşkeler yapıldı.

Restorasyon ekibi bu yerleşkeleri de projeye dahil ederek kültür merkezi, yönetim birimi, misafirhane, kafeterya ve dinlenme alanından oluşan büyük bir yapıyı şehrin kültür hayatına kazandırdı.

Projeyi hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Hamit Pilehvarian, yaptığı açıklamada, Harar şehrinin o dönemdeki mimari yapısında Osmanlı izlerinin görüldüğünü belirterek "Restorasyon sırasında özgün Osmanlı mimarisini daha fazla ön plana çıkartmak için uğraştık." dedi.

Harar'da Osmanlı döneminden kalma ailelerin yaşadığını ve şehirde klasik Türk evlerine benzer bir mimariye rastlandığını söyleyen Pilehvarian, restorasyonunu yaptıkları iki katlı binada da revakların görüldüğünü ve bunun sıcak bölgelerde sıklıkla karşılaşılan dış sofalı Türk evlerinin benzeri olduğunu ifade etti.

Osmanlı mimarisini vurgulayabilmek için eski binanın çatısını alaturka kiremitlerle kapladıklarını anlatan Pilehvarian, yerel Harar mimarisinden de esinlenilerek ikinci kata bez üzerine kalem işi tavanlar yapıldığını kaydetti.

TİKA kültür mirasına sahip çıkıyor

TİKA Addis Ababa Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan da şehre kazandırdıkları bu eser için büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Harar'da Osmanlı'nın bıraktığı çok büyük bir kültürel etki var. Restorasyonu yapılan binanın şehrin simgelerinden biri olacağını düşünüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Uzun süren çalışmanın sonunda çok güzel bir eserin ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, yakın zamanda binanın ziyaretçilere açılacağı müjdesini verdi.

Etiyopya'nın doğusundaki tarihi kent Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. 10'uncu yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet ile tanışan Harar bölgesinde 13'üncü yüzyılda Evfat Emirliği adında ilk Müslüman devlet kuruldu.

Sık sık Habeş melikleriyle savaşan Harar emirleri 16'ncı yüzyılda Osmanlı devletinden askeri yardım almaya başladı. 1875 yılında Mısır Hidivi İsmail Paşa ve ordusu bölgeye girerek ilk Osmanlı hakimiyetini kurdu.

Harar'da 10 yıl kalan Mısırlılar, 20 Mayıs 1885'te Emir Muhammed'in oğlu Abdullah Ali Abdüşşekur'u Harar emiri tayin edip ellerindeki silahları ve bazı görevlileri ona devrederek geri çekildi.

Harar'daki asırlık konsolosluk, Osmanlı Devleti ile Habeşistan (Etiyopya) arasındaki ilk daimi siyasi ilişkiler kurulduktan sonra açılmıştı.

AA