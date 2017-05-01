1 Mayıs dünyada etkinliklerle kutlanıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 1 Mayıs Halk Birliği Günü çeşitli kültür ve spor etkinlikleriyle kutlandı.

Mengilik El Meydanı'nda, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanan halk, ülkede yaşayan yüzlerce etnik azınlık temsilcisinin kurduğu çadırlardaki sofralarda çeşitli ulusal yemeklerden tattı.

Astana Valisi Aset İsekeşev, sofraları tek tek gezerek halkın Birlik Günü'nü kutladı.

Meydanda kurulan sahnede yerel müzisyenler konserler verirken etnik azınlıklar ulusal dans gösterileri yaptı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca güreş, halat çekme, taş kaldırma gibi ulusal spor müsabakaları gerçekleştirildi.

Dünyada İşçi ve Emekçiler Günü olarak kutlanan 1 Mayıs, Kazakistan'da 1995’ten bu yana Halk Birliği Günü olarak kutlanıyor.

Endonezya'daki 1 Mayıs kutlamaları

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşık 40 bin işçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla meydanlarda toplandı.

Başkentin merkezi Bunderan Hi'de buluşan işçiler, "İşçiler çok yaşa" sloganları eşliğinde Başkanlık Sarayı'na yürüdü.

Sarayın önünde işçiler, düşük maaşlar, sağlık güvencesi yetersizliği ve sözleşmeli işçilik gibi şikayetlerini dile getirerek, hükümet politikalarını protesto etti.