“BÜYÜK BOZKIRIN MANEVİ DİRİLİŞİ” NURSULTAN NAZARBAYEV

Yazı ve Fotoğraflar: M. KEMAL SALLI
1 Aralık Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Büyük Bozkırın Manevi Dirilişi konulu makalesi ve bu konudaki akademik görüşleri yansıtan kitabın tanıtımı dolasıyla Ankara ‘da, Türk Tarih Kurumu salonlarında geniş katılımlı bir konferans düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı desteğiyle, Türk Tarih Kurumu ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin işbirliği ile düzenlenen etkinliğin konusu, Kazakistan Cumhurbaşkanı, bilge devlet adamı Nursulta Nazarbayev’in kaleme aldığı Büyük Bozkırın Manevi Dirilişi başlıklı makalesi ve “Büyük Bozkır”ın Türk kültürünün oluşumuna olan etkileriydi.
Türk tarih kurumu konferansa salonunda gerçekleşen etkinliğe Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, TBMM Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Dostluk Grubu Üyesi Ayhan Erel, TBMM (E) Başkanı Cemil Çiçek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, siyasetçiler, akademisyenler, Ankara ve şehir dışından gelen öğrenciler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Refik Turan, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu' nun konuşmalarının ardından Kazak-Türk Dostluk Grubu Başkanı TBMM milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Doç. Dr Kürşat Zorlu ve Prof. Dr. Hasan Ünal bildirilerini sundular.
NAZARBAYEV’İNHEDEFLERİ
Konferans katılımcılarını Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü münasebetiyle tebrik eden Büyükelçi Saparbekulı, Yelbası’nın “Büyük Bozkır’ın Yedi Yönü” makalesi konusunda ayrıntılı bilgi verdi.
TBMM Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri’nin konuşması bütün Türk Dünyası’nı aydınlatan Ahmet Yesevi ağırlıklıydı. Ayrıca, Nursultan Nazarbayev’in dünyada barışın sağlanması konusunda yaptığı olağanüstü çalışmalarla ilgili görüşlerini bildirdi.
Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in büyük feraset ve siyaset sahibi, aynı zamanda ilkeli bir lider olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yelbaşı’nın dünyadaki uluslararası sorunların arabulucusu olduğunu dile getirdi.
Protokol konuşmaları ardından, Konferans “Kazakistan’ın Türk Dünyasındaki Rolü” adlı panel konuşmaları ile devam etti.
“Büyük Bozkır’da Tarihsel Kodlara Dönüş” başlığında konuşma yapan Prof. Dr. Seyfettin Erol “Ulu Bozkır”, “Kültürel özellikler”, “Türk Devleti anlayışı”, “Kazakistan’ın Türk Dünyası siyaseti” alt başlıkları çerçevesindeki görüşlerini dile getirdi.
Doç. Dr. Kürşad Zorlu ise “Bir Lider olarak Nursultan Nazarbayev” başlığında Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in liderlik modelini teorik çerçevede anlattı.
“Kazakistan’da Milli Devlet İnşa Süreci ve Dış Politika” başlığında panel konuşmasını yapan Prof. Dr. Hasan Ünal, Kazakistan’ın jeopolitik ve jeostratejik durumunu anlattı.
“BÜYÜK BOZKIR’IN MANEVİ DİRİLİŞİ”
Konuşmalar sonrasında “Kazakistan, Kazak-Türk ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in "Büyük Bozkırın Yedi Yönü” ve “Geleceğe Bakış: Manevi Diriliş" adlı makalelerine ilişkin görüş ve düşüncelerini anlatan akademik-araştırmacı makalelerin bir araya geldiği Kazakça ve Türkçe yayınlanan “Büyük Bozkır’ın Manevi Dirilişi” adlı kitabın kordela kesim töreni gerçekleştirildi.
Kitap Ankasam Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’un, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşad Zorlu’nun, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal’ın, Ankasam Avrasya Masası Başkanı Dr. Dinmuhammed Ametbek’in, TÜRKSOY Genel Sekreteri Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş’ın, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek’in, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu’nun, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Atabey’in, Policy Analytics Lab Yönetici Ortağı Esen Çağlar’ın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Kınacı’nın ve Muğla Sıtkı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serdar Yılmaz’ın kaleme aldıkları Kazak- Türk ilişkileri analiz ve inceleme materyalleri içermektedir.
BÜYÜKELÇİ SAPARBEKULİ’NİN TEŞEKKÜRÜ
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli’nin etkinlik sonrası yayınladığı bildiri tüm katılımcılara teşekkür etti:
“Kazakistan, Kazak-Türk ilişkileri ve Cumhurbaskani Nursultan Nazarbayev hakkındaki "Nursultan Nazarbayev:Büyük Bozkırın Manevi Dirilişi" adlı akademik-araştırmacı makalelerin bir araya geldiği kitabının tanıtımı için düzenlenen konferans ve ayrıca 1 Aralık Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü'nü kutlaması programa ev sahipliği yaparak bizleri onurlandıran Atatürk Türk Tarih Kurumu'nun kıymetli Başkanı Prof.Dr. Refik Turan'a, katılımıyla şereflendiren Kıymetli Büyüğümüz TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu'ya, Kazak-Türk Dostluk Grubu Başkanı TBMM milletvekili Mehmet Ali Cevheri, TBMM eski Başkanı Sayın Cemil Çiçek, TURKSOY Genel Sekreteri Duisen Kaseinov ve Büyükelçilerimiz, eski Bakanlarımız ayrıca değerli konuşmacı hocalarımız Prof.Dr Seyfettin Mehmet Erol, Prof. Dr. Hasan Ünal, Doç.Dr Kürsat Zorlu ve bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”