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Yumuşak malzemeyle örümcek şeklinde robot yapıldı

Yumuşak malzemeyle, örümcek şeklinde çok fonksiyonlu, küçük bir robot geliştirildi.

Yumuşak malzemeyle örümcek şeklinde robot yapıldı

Yumuşak malzemeyle, örümcek şeklinde çok fonksiyonlu, küçük bir robot geliştirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 13:52
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Yumuşak malzemeyle örümcek şeklinde robot yapıldı

Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü, Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamaları Bilimler Okulu ile Boston Üniversitesinden bilim adamlarının, robotu tasarlarken, mikrometrik ölçekte özellikler ile milimetrik ölçekte bir robot geliştirilmesini mümkün kılan entegre üretim sürecinden faydalandığı ve Avustralya tavus kuşu örümceğinden esinlendiği bildirildi. 

Küçük yumuşak tavus kuşu örümceği robotunun, kullanılan elastik malzeme nedeniyle hareketli ve renkli bir gövdeye sahip olduğu belirtildi.

Robotla ilgili ayrıntılı bilgi, Advanced Materials dergisinde yayımlandı.

Robot bilimciler, hayvan benzeri yumuşak robotları gelecekte erişimi zor doğal ve insan eliyle yaratılan ortamlara güvenli bir şekilde yerleştirebilmeyi, bu robotlardan hassas cerrahi müdahalelerde faydalanmayı hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Harvard ÜniversitesiHarvard Üniversitesi Wyss EnstitüsüAvustralya Tavus Kuşu örümceğiörümcek şeklinde Robot
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