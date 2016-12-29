İnstagram fotoğraf ve videoların paylaşıldığı bir sosyal paylaşım ağırdır. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagrama yaklaşık her genç hesap açmıştır. Kişiler Instagram kullanarak merak ettiği kişilerin veya ünlülerin paylaştıklarını takip isteği yollayarak takip edebilirler. İlgilerini çeken video ve fotoğrafları beğenebilir hatta bununla alakalı yorum yapıp görmesini istediğiniz kişileri etiketleyebilirsiniz. Instagram paylaşımları sayesinde sıfırdan ünlü olmuş ve yüzlerce takipçi kazanmış birçok insan vardır. Popülerliği yüksek olan kişilerin takipçi ve beğeni sayısı da yüksek oluyor bu yüzden insanlar

instagram takipçi hilesi

yapabilmek için her türlü yöntemi deniyor.



Instagram'da Takipçi Arttırma Yöntemleri

Herkes popüler olup beğenilme duygusunu tatmak ister. Çoğu kişi Instagram'da popüler olmak için herkesten farklı paylaşmışlar yapmaya çalışır. Kimisi güzelliği ile kimisi komik içerikli paylaştıkları ile kimisi ise ilginç fotoğraf ve videolar ile ünlü olur. Bazen ise her yol denenme bile bunu gerçekleştiremezler. Bu tarz durumlarda instagram takipçi hilesi çözümüne başvururlar.

Pek çok web sitesinde oldukça ucuz fiyatlara takipçi satın almak mümkün. Bu piyasaya ilgi yoğun olunca birçok web sitesi kampanya yapmaya başlamış hatta paketler hazırlamıştır. Paketler genelde takipçi sayısına ek olarak beğenme ve yorum içerir. Bu paketlerin fiyatı oldukça uygundur ve her kesime hitap eder. Web sitelerinden sisteme giriş yapıp para yatırarak işlemleri halledebilirsiniz. Sitelerde kredi kartı ile ödeme de mevcut.

Kimi kişiler bu sayede gerçekten saygınlık kazanıp gerçek takipçi sayısını arttırıyor. Kimileri ise bunu da başaramıyor ve daha çok takipçi alıyor. İnstagram takipçi hilesi sayesinde insanlar daha mutlu ve özgüveni yüksek paylaşmışlar yapıyor. Bu da ruh sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Hile sayesinde binlerce takipçi kazanabilirsiniz. Kazanılan takipçi sayısı genelde 3K için 60 TL, 5K için 100 TL, 10K için 200 TL olarak değişiyor. İnsanların takipçi arttırmak için en çok başvurduğu bu yöntem en kolay yoldur. Bu tarz siteler Facebook ve Instagram üzerinden de reklamlarını yapıyor. Takipçi ve beğeni sayısının fazla olması Instagram'da popüler olmak için kesinlikle gereklidir.