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YouTube'dan asılsız haberlere önlem

Video paylaşım sitesi YouTube, yalan haberle mücadele konusunda önlemler alacağını duyurdu.

YouTube'dan asılsız haberlere önlem

Video paylaşım sitesi YouTube, yalan haberle mücadele konusunda önlemler alacağını duyurdu.

10 Temmuz 2018 Salı 15:54
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YouTube'dan asılsız haberlere önlem

Google'ın sahibi olduğu YouTube'dan yapılan açıklamada, asılsız haberlerle mücadele kapsamında kullanıcıların özellikle flaş gelişmelerde "güvenilir" haber kaynaklarına daha rahat ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kullanıcıların Youtube'da arama yaparken haber içeriklerinin kaynaklarını görebileceği ifade edilirken, kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları açmadan kaynaklara dair bilgi sahibi olabilecekleri ve videoları buna göre izleyebilecekleri bildirildi.

Öte yandan Youtube'un gelecek yıllarda habercilikle ilgili 25 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Youtube
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