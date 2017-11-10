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Yerli otomobil için 'şehirler yarışıyor'

Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun belirlenmesinin ardından milletvekilleri, fabrikanın kendi şehirlerinde ve komşu illerde kurulması için taleplerini dile getirdi.

Yerli otomobil için 'şehirler yarışıyor'

Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun belirlenmesinin ardından milletvekilleri, fabrikanın kendi şehirlerinde ve komşu illerde kurulması için taleplerini dile getirdi.

10 Kasım 2017 Cuma 11:27
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Yerli otomobil için 'şehirler yarışıyor'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2018 bütçesinin görüşmelerinde söz alan bazı milletvekilleri, yerli otomobili kendi seçim çevrelerinde istemelerinin gerekçelerini anlattı.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, babası doğmadan 5 yıl önce, Türkiye'nin 1944 yılında ilk uçağını ürettiğini; Amerika'nın da kendisi doğmadan önce aya gitttiğini söyledi. Şimşek, "Her şeye rağmen 2019 yılında otomobil üretilecek olmasından duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum." dedi.

İstanbul ve Marmara merkezli projelerden vazgeçilerek, yapılacak olan otomobil fabrikalarının mutlaka, ikinci Marmara olmaya aday olan Adana- Mersin-Niğde-Aksaray-Kayseri bölgesi içerisinde seçilecek bir yere yapılması gerektiğini belirten Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den bu konuyu Bakanlar Kurulunda gündeme getirmesini istedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yerli otomobil ile Türkiye'nin tarihi bir atılım yaptığını ifade etti.

"Bu atılımda bölgemizin de imzası olsun istiyoruz." diyen Aydemir, "Erzurum başta olmak üzere bölgemizde yerli otomobil üretimi için yeterli altyapısı olan iller var. Mesela yerli otomobili Erzurum'da üretin. Bu hal bölgemizde yaşanan göçü bütünüyle sıfıra indirecektir; buna inancımız tamdır." dedi.

Bunun, aynı zamanda bölgedeki beyin ve sermaye göçünü de önleyeceğini dile getiren Aydemir, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, katma değer üreten bir bölge olacağını söyledi. Aydemir, "Eğer yerli otomobil üretimi bütün mümkün değilse, o zaman herhangi bir aksamına yönelik üretim noktaları bölgemizde tesis edilmelidir. Bunu bölgede göçün, dahası terörün de sonlandırılması adına tarihi bir fırsat olarak gördüğümüzü belirtelim." diye konuştu.

"Zonguldak buna hazır"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, konuşmasında, "Yerli ve milli otomobilin Zonguldak'ta yapılması istiyoruz." dedi.

Bakan Özlü'nün konuyla ilgili bir açıklamasında "Şehirleri yarıştıracağız." dediğini anımsatan Çaturoğlu, "Zonguldak buna taliptir. Çünkü tarihi, kültürel, bilgi ve teknoloji birikimi, Cumhuriyetin ilk sanayi başkenti oluşu, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleriyle birlikte buna Zonguldak layıktır, Zonguldak buna hazırdır. Zonguldak'a pozitif ayrımcılık yapmanızı bekliyoruz. Bu, aynı zamanda Zonguldak-Bartın-Karabük havzasında sanayinin, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesiyle birlikte sadece madenciliğe bağlı olmasının önünü açacak ve bağımlı olmaktan kurtaracak önemli bir hadisedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yerli OtomobilTBMMSanayi Ve Teknoloji BakanlığıBilim
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