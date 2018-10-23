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Yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi

İsveçli ve İngiliz bilim adamları, bir tür protein kompleksi olan yeni bir insan hücre yapısı keşfetti.

Yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi

İsveçli ve İngiliz bilim adamları, bir tür protein kompleksi olan yeni bir insan hücre yapısı keşfetti.

23 Ekim 2018 Salı 12:29
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Yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi

İsveçli ve İngiliz bilim adamları, bir tür protein kompleksi olan yeni bir insan hücre yapısı keşfetti.

İsveç'te Karolinska Enstitüsünün İngiliz bilim adamlarıyla iş birliği içinde yürüttüğü araştırmada keşfedilen yeni hücre yapısının, hücrenin çevresindekilere bağlanmak için kullandığı bir tür protein kompleksi olduğu belirtildi.

Uzmanlar, protein kompleksinin, bugüne kadar bilinenlerden farklı, eşsiz bir moleküler yapıya sahip olduğunu ve hücre bölünmesinde kilit rol oynadığını açıkladı.

Karolinska Enstitüsü Biyolojik Bilimler ve Besin Bölümünden Profesör Staffan Strömblad, "2018'de keşfedilmeyi bekleyen yeni bir hücre yapısı kalması akılalmaz derecede şaşırtıcı. Bu yeni bağlanma kompleksinin, hücre bölünmesi sırasında olduğu gibi kaldığını ve hücreye tutunduğunu ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

"Ağsı yapışkanlar" ismi verilen yeni yapının, bölünmenin ardından yavru hücrelerin doğru yere yerleşme kabiliyetlerini de kontrol ettiği kaydedildi.

Keşfin ayrıntıları "Nature Cell Biology" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Bir Insan Hücresi
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