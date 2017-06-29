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"Yazın sıcaktan eriyen yolların alternatifi beton yol"

TÇMB Başkanı Tüzün, yolların sıcaktan eridiği yönünde çıkan haberlerin alternatif çözümleri tekrar gündeme getirdiğini belirterek, beton yollara dikkati çekti.

"Yazın sıcaktan eriyen yolların alternatifi beton yol"

TÇMB Başkanı Tüzün, yolların sıcaktan eridiği yönünde çıkan haberlerin alternatif çözümleri tekrar gündeme getirdiğini belirterek, beton yollara dikkati çekti.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:19
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"Yazın sıcaktan eriyen yolların alternatifi beton yol"

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Şefik Tüzün, son günlerde yolların erimesine dair çıkan haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bayramda İğneada gibi bazı tatil bölgelerinde sıcaklıkların artmasıyla yolların sıcaktan eridiği ve tatilcilerin yolda kaldığını aktardı.

Bu konuda çıkan haberlerin alternatif çözüm önerilerini tekrar gündeme getirdiğini kaydeden Tüzün, dünyada 100 yılı aşkın süredir kullanılan beton yolların uzun ömürlü oluşu ve düşük yapım maliyeti sebebiyle mevcut yollara göre daha fazla tercih edildiğini anlattı.

Tüzün, beton yolların tercih sebebinin en büyük etkenlerinden birisinin de mevsimsel faktörler olduğunu belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından "Beton Yollar Teknik Şartnamesi"nin hazırlanmasıyla Türkiye'de ilk defa 2004 yılında deneme amaçlı yapılarak kullanılmaya başlanıldığını bildirdi.

Antalya, Samsun, Denizli, Kocaeli, Trabzon, Tekirdağ ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok belediyenin beton yol uygulamalarını deneyip performansından memnun kalmaları nedeniyle Türkiye'de beton yol kullanımının giderek yaygınlaştığını anlatan Tüzün, KGM ağındaki yollarda da beton yol uygulamalarının önünde herhangi bir engel kalmadığını dile getirdi.

"Beton yollar daha uzun ömürlü, daha az maliyetli"

Beton yolların yerli üretimle daha güçlü, daha dayanıklı, daha düşük maliyetli ve daha az yakıt tüketimi sağladığını aktaran Tüzün, daha açık renkli olması dolayısıyla yollarda ışıklandırma gereksiniminin de azaltılması gibi avantaja sahip olduğu bilgisi verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Çimento Müstahsilleri BirliğiTcmbŞefik TüzünBeton Yollar
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