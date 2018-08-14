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Yapay zeka ve robotikte yeni projeler yolda

Savunma Sanayii Başkanlığının SAGA çağrılarına yapay zeka ve robotik teknolojilerin geliştirilmesi konularında toplam 117 proje teklifi ve 14 fikir önerisi geldi.

Yapay zeka ve robotikte yeni projeler yolda

Savunma Sanayii Başkanlığının SAGA çağrılarına yapay zeka ve robotik teknolojilerin geliştirilmesi konularında toplam 117 proje teklifi ve 14 fikir önerisi geldi.

14 Ağustos 2018 Salı 14:25
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Yapay zeka ve robotikte yeni projeler yolda

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan Çağrısı'na (SAGA) yapay zeka ve robotik teknolojilerin geliştirilmesi konularında toplam 117 proje teklifi ve 14 fikir önerisi başvurusu yapıldı.

SSB'den edinilen bilgiye göre, Başkanlığın Ar-Ge Paneli kararları kapsamında, yapay zeka ve robotik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşlardan, belirlenen teknoloji alanlarındaki teknik ve taktik ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla son ürün teslimatı içermeyen, analiz veya masaüstü ölçekli prototiplerde doğrulanan teknik gösterimler içeren proje teklifleri alındı.

SSB Yapay Zeka Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı'na yönelik firma, kurum, kuruluş ve ilgili vatandaşlar, akıllı karar destek, siber güvenlik ve sınır güvenliği konuları başta olmak üzere 66 proje teklifi ve 6 fikir önerisi yaptı.

Robotik Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı ile de insansı/eklemli robotlar, robotik sistemler ve insansız hava, kara, deniz platformları başta olmak üzere 51 adet proje teklifi ve 8 adet fikir önerisi alındı.

Böylece söz konusu alanlarda SAGA çağrılarına toplam 117 proje teklifiyle 14 fikir önerisi başvurusu yapıldı.

SAGA çağrıları

SAGA çağrılarıyla ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere daha hızlı erişim sağlanması hedeflenirken üniversitelerdeki akademisyenlerin bilgi ve birikimlerinin belirlenen alanlardaki teknolojilere yönlendirilmesi öngörülüyor.

Aynı konuda çeşitli teknoloji alan ve kollarıyla birden fazla proje yapılmasına imkan sağlanması amaçlanan SAGA çağrıları kapsamındaki projelerle basit prototipler, teorik sonuçlar, bazı deneysel sonuçlarla ispatlanmış çalışmalar gibi proje sonuçlarının ortaya çıkması bekleniyor.

SAGA çağrıları değerlendirme çalışmaları devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii BaşkanlığıYapay ZekaSAGA
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