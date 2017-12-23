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Yandex kendi haritaları üzerinde yürüyecek

Yandex 2018'de kendi haritaları üzerinde yürüyecek

Yandex kendi haritaları üzerinde yürüyecek

Yandex 2018'de kendi haritaları üzerinde yürüyecek

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:01
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Yandex kendi haritaları üzerinde yürüyecek
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Yandex Türkiye Ülke Müdürü Karahayıt, "Türkiye pazarında lokal partnerlerinden sağladığı haritalarla hizmet veren Yandex, 2018’den itibaren tamamen kendi kaynaklarıyla oluşturduğu harita altyapısıyla Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Rus teknoloji şirketi Yandex, 2018'den itibaren Türkiye'de kendi kaynaklarıyla oluşturduğu altyapı sayesinde, haftada en az bir kez haritalarını güncelleyebilir hale gelerek navigasyon hizmeti sunacak. 

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt, şirketin bu seneki performansını ve gelecek yıla ilişkin hedeflerini AA muhabirine anlattı. 

Avrupa’nın en büyük teknoloji şirketlerinden Yandex'in yolculuğuna 1997'de arama motoru olarak başladığını hatırlatan Karahayıt, bugün 50’den fazla bireysel ve 20’den fazla kurumsal servisiyle hizmet veren bir teknoloji grubu haline geldiklerini söyledi. 

Karahayıt, Yandex'in arama motoru, navigasyon ve harita servisinin yanı sıra e-posta, veri depolama, veri analizi gibi bireysel ve kurumsal hizmetler sunduğunu belirterek, şirketin Türkiye'ye ilk adımını ise 2011'de attığını ve hizmet kalitesiyle kullanıcıların en sevdiği teknoloji şirketlerinden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki pazar paylarının arama motoru ve navigasyon olarak iki başlıkta değerlendirilebileceğini dile getiren Karahayıt, "Arama motoru tarafında Metrica verilerine göre de masaüstü aramalarda 2017 içinde yüzde 6’lık bir pazar payına sahibiz. Navigasyon pazarında ise en popüler uygulamayız." dedi. 

Karahayıt, Türkiye'deki pazarı ve kullanıcıyı analiz ederek ihtiyaca göre servislerini konumlandırdıklarını anlatarak, şunları söyledi: 

"Navigasyon sevilen bir uygulamamız ve 2018'de harita, trafik ve navigasyon pazarında kazandığımız ivmeyi son sürat devam ettirmeyi, odak noktamıza burayı almayı hedefliyoruz. Öte yandan arama motorumuz, bulut depolama servisimiz Yandex Disk, e-posta servisimiz YandexMail ve reklamcılık ve analitik gibi servislerimiz de kullanıma açık ve sürekli yeniliklerle güncelleniyor. Yol haritamızı oluştururken sadece rakiplerimizin durumuna değil kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına da bakıyoruz. En güçlü olduğumuz alan olan harita, trafik ve navigasyon pazarında pek çok ilke imza attık. 2013'te Türkiye pazarında gerçek zamanlı trafik verisini paylaşan ilk navigasyon uygulaması olduk ve çok sevildik. Yandex Navigasyon, Türkiye’de araç kullanıcıları için vazgeçilmez mobil uygulama haline geldi diyebilirim."

Bu yılı yüzde 20'nin üzerinde bir büyümeyle kapatacak

 Navigasyon uygulamasını sürekli geliştirdiklerini, haritalarla kurumlar veri tabanında çok yakın zamanda büyük iyileştirmeler yapacaklarına dikkati çeken Karahayıt, bu süreçte konum paylaşmayı direkt Yandex Navigasyon içinden yapılabilir hale getirdiklerini, ayrıca uygulamada uygun park yeri bulmada kullanıcılara yardımcı hizmetler geliştirdiklerini ifade etti. 

Karahayıt, kısa süre önce çevrimdışı navigasyon özelliğini de faaliyete aldıklarını hatırlatarak, "Yandex Navigasyon kullanıcıları artık mobil cihazlarında internet bağlantısı olmasa da navigasyon özelliğini kullanabiliyor. Çevrimdışı navigasyon örneğinde olduğu gibi yapacağımız yeniliklerle 2018 yılında pazardaki duruşumuzu daha da sağlamlaştıracağımızı öngörüyoruz. Bunun en önemli örneği hızlı ve kullanışlı arayüzümüzü daha da modernleştirmek adına yapacağımız çalışmalarımız olacak. 2018’i YandexNavigasyon’un kullanıcı yüzünün modernleştiği dönem olarak hatırlayacağız diyebilirim." ifadelerini kullandı. 

Global ve lokal iş birlikleriyle otel, restoran, kafe, işletme gibi mekanları içeren kurumlar veri tabanındaki mekan sayısını ikiye katlamayı hedeflediklerine işaret eden Karahayıt, böylece kullanıcıların navigasyonda aradığı her yeri bulabilmesini sağlayacaklarını dile getirdi. 

Karahayıt, Türkiye’nin en güncel haritasına sahip olmak gibi bir hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar Türkiye pazarında lokal partnerlerinden sağladığı haritalarla hizmet veren Yandex, 2018’den itibaren tamamen kendi kaynaklarıyla yaklaşık 200 kişilik bir ekibin bir yılı aşkın süredir hummalı çalışmaları sonucu oluşturduğu harita altyapısıyla Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak. Bu seviyede bir yatırım Yandex’in Türkiye pazarına ne denli önem verdiğinin de büyük bir göstergesi. Bu yeni altyapıya geçiş yapılmasıyla birlikte Yandexhaftada en az bir kez haritalarını güncelleyebilir hale gelecek. Haftada bir güncelleme yapabilme kabiliyeti kazanmamız çok önemli; böylece sürekli değişen, kapanan ya da açılan yollar hep güncel şekilde haritada yer alacak." diye konuştu. 

Bu yılın Yandex'in Türkiye’deki operasyonları için verimli geçtiğini belirten Karahayıt, özellikle iOS işletim sistemi pazarına baktıklarında yılı yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme oranıyla kapatacaklarını, gelecek yıl ise özellikle navigasyon pazarında pozisyonlarını güçlendirerek sürdürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

AA

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