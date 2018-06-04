Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100211
ALTIN
192.520
DOLAR
4.6079
STERLİN
6.1749
EURO
5.4082
Yaşayan Osmanlı ruhu
Yaşayan Osmanlı ruhu
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"
Hedefi ay-yıldızlı forma
Hedefi ay-yıldızlı forma
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

Vücuda yerleştirilen cihazlar radyo dalgalarıyla çalıştırıldı

Yeni teknoloji, gelecekte ilaç vermeyi ve diğer tıbbi uygulamaları uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılabilir.

Vücuda yerleştirilen cihazlar radyo dalgalarıyla çalıştırıldı

Yeni teknoloji, gelecekte ilaç vermeyi ve diğer tıbbi uygulamaları uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılabilir.

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:48
0 Okunma
Vücuda yerleştirilen cihazlar radyo dalgalarıyla çalıştırıldı

Vücut içine yerleştirilen pirinç büyüklüğündeki cihazların uzaktan radyo dalgalarıyla çalıştırıldığı bildirildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden araştırmacıların Brigham Kadın Hastanesi'nde görevli uzmanlarla geliştirdiği yeni teknolojinin, gelecekte ilaç vermeyi ve diğer tıbbi uygulamaları uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılabileceği belirtildi.

Araştırma çerçevesinde domuzlar üzerinde yapılan deneylerde vücudun 10 santimetre derinine yerleştirilen sensörün bir metre uzaktan harekete geçirilebildiği, sensörlerin deriye çok yakın olmaları halinde 38 metre uzaktan verilen komutu bile algılayabildiği kaydedildi.

Cihazların radyo dalgalarıyla harekete geçirilmesinin dokular açısından güvenli olduğu vurgulandı.

Bilim adamları, cihazların, gelecekte kişiye ilaç verilmesini, vücut içinin gözlemlenmesini veya beynin ışık ya da elektrikle uyarılıp hastalık tedavisini mümkün kılacak biçimde geliştirilebileceğini ifade ediyor.

Araştırmaya, Media Lab Konsorsiyumu ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin fon sağladığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Massachusetts Teknoloji EnstitüsüUzaktan Radyo DalgalarıBrigham Kadın Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soyuz kapsülü dünyaya döndü
Soyuz kapsülü dünyaya döndü
Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları keşfedildi
Plüton'un yüzeyinde donmuş metan kumulları keşfedildi
PANASONİC ECO SOLUTIONS ÖRNEK OKULLARINI ÖDÜLLENDİRDİ
PANASONİC ECO SOLUTIONS ÖRNEK OKULLARINI ÖDÜLLENDİRDİ
Okyanusta yeni canlı türleri bulundu
Okyanusta yeni canlı türleri bulundu
Cüce gezegenin oluşumuna dair yeni teori
Cüce gezegenin oluşumuna dair yeni teori
Okulları için mobil uygulama geliştirdiler
Okulları için mobil uygulama geliştirdiler
Genç mucitlerden çiçek sulama robotu
Genç mucitlerden çiçek sulama robotu
Çin Ay'ın karanlık yüzü için uydu gönderdi
Çin Ay'ın karanlık yüzü için uydu gönderdi
Bazı kelimeler konuşma hızını düşürüyor
Bazı kelimeler konuşma hızını düşürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ