Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93038
ALTIN
140.440
DOLAR
3.5541
STERLIN
4.5908
EURO
3.8950
Domateste ihracat başladı
Domateste ihracat başladı
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe

Vodafone Türkiye, 5G Teknolojisi Çoklu Anteni Euroleauge Final Four'a taşıyacak

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, 5G teknolojisi yolunda önemli bir adım daha atarak Türkiye’de çoklu anten teknolojisini deneyen ilk operatör oldu.

Vodafone Türkiye, 5G Teknolojisi Çoklu Anteni Euroleauge Final Four'a taşıyacak

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, 5G teknolojisi yolunda önemli bir adım daha atarak Türkiye’de çoklu anten teknolojisini deneyen ilk operatör oldu.

04 Mayıs 2017 Perşembe 16:31
45 Okunma
Vodafone Türkiye, 5G Teknolojisi Çoklu Anteni Euroleauge Final Four'a taşıyacak

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla abonelerini dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmayı hedefleyen Vodafone, 5G teknolojisi yolunda bir ilke daha imza attı. Gelecekte 5G teknolojilerinin de temel özelliklerinden biri olacak Massive MIMO (Çoklu Anten) teknolojisini Türkiye’de ilk kez mevcut 4.5G şebekesini kullanarak laboratuvar ortamında test eden Vodafone, bu teknolojiyi 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Euroleague Basketbol Dörtlü Final (Final Four) maçlarında ilk defa canlı şebekede kullanacak. Fenerbahçe Ülker’in de ülkemizi temsil edeceği finallerde beklenen yüksek data ihtiyacını karşılaması beklenen bu teknoloji sayesinde 5G teknolojilerinin hayata geçirilmesi için de önemli bir adım atılmış olacak.

İstanbul Tuzla’da bulunan laboratuvar ortamında sahip olduğu 2.6 GHz TDD bandında 10 MHz'lik spektrumu kullanan Vodafone, Türkiye’deki ilk 2.6 GHz TDD Massive MIMO teknolojisini uyguladı. Gerçekleştirilen testler sonucunda 2600 MHZ TDD bandında yoğun ortamda kullanıcı başına düşen kapasitenin Massive MIMO teknolojisi ile en az 6 kat arttığı görüldü. Bu sayede kullanıcı sayısının çok olduğu yerlerde uyumlu terminallerinin kullanılması durumunda kapasite ve performansın en az 6 kat fazla olması bekleniyor. Teknoloji Şehri İstanbul (TechCity İstanbul) projesi kapsamında Huawei aktif anten sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen bu test ile Çoklu Anten teknolojisinin kapasiteye ve performansa olan etkisinin 5G’ye giden yoldaki önemi bir kez daha gösterilmiş oldu.

Altı kat daha fazla spektrum verimliliği

MIMO, mevcut spektrumu aynen kullanarak kapasite artırmayı sağlayan bir teknoloji olarak öne çıkıyor. 4.5G şebekelerinde mevcut 2x2 MIMO teknolojileri yakın zamanda 4x4 MIMO teknolojisine yer bırakacak. Ancak bu artışın 5G için yeterli olması beklenmiyor. Massive MIMO ise 64x64 ve 128x128 MIMO teknolojisi ile 5G için tasarlanan geniş ölçekli ve çok antenli bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Massive MIMO, antenin müşterilerin yüksek kapasitesine ihtiyaç duyduğu alanları doğrudan kapsayacak şekilde "tam üç boyutlu kapsama oluşturma" yeteneğine sahip. Bu sayede geleneksel 4.5G anten teknolojilerine kıyasla yüksek hız ve altı kat daha fazla spektrum verimliliği elde ederek kalabalık alanlar, ana ulaşım istasyonları, stadyumlar, alışveriş merkezleri ve gökdelenler gibi veri trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kapasite ve performans ihtiyacı karşılanabilecek.

Mallik Rao: “Basketbolseverleri 5G’nin öncü teknolojilerinden Massive MIMO ile buluşturacağız”

Türkiye’nin ve dünyanın en geniş 4.5G ağına sahip olan Vodafone’nun 5G teknolojisine giden yolda global uzmanlığını Türkiye’ye taşımaya devam ettiğini vurgulayan Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, “Vodafone olarak abonelerimize en iyi hizmeti verebilmek için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer taraftan da çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkânı sunacak 5G teknolojisi için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 5G için çok önemli olan Çoklu Anten teknolojisini şebekemizde başarılı bir şekilde test ettik. Özellikle şehir merkezleri, tren istasyonları, ticaret bölgeleri ve stadyumlar gibi veri trafiğinin yoğun olduğu alanlarda fayda sağlayacak Massive MIMO teknolojisini Fenerbahçe Ülker’in de mücadele edeceği Euroleague Final Four sırasında basketbolseverler ile buluşturmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin 5G vizyonu doğrultusunda bir yandan mevcut 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da 5G yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Vodafone Türkiye5GTeknolojiÇoklu Anten
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTK Başkanı Sayan'dan 'Whatsapp' açıklaması
BTK Başkanı Sayan'dan 'Whatsapp' açıklaması
Google'dan kullanıcılarına 'kimlik hırsızlığı' uyarısı
Google'dan kullanıcılarına 'kimlik hırsızlığı' uyarısı
Genç mucitler projelerini sergiledi
Genç mucitler projelerini sergiledi
BTK'dan 'Wikipedia' açıklaması
BTK'dan 'Wikipedia' açıklaması
Akıllı telefon kullanım yaşı 9'a indi
Akıllı telefon kullanım yaşı 9'a indi
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ