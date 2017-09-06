Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek
Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek
Rio 2016 Olimpiyatları için oy satın alındığı iddiası
Rio 2016 Olimpiyatları için oy...
Dolar/TL güne yatay başladı
Dolar/TL güne yatay başladı
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol attı
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol...
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı

Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Vatansever'in geliştirdiği proje sayesinde, sahte isimlerle yapılan video paylaşımlarından gerçek kimliklerin tespiti mümkün olabilecek.

Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Vatansever'in geliştirdiği proje sayesinde, sahte isimlerle yapılan video paylaşımlarından gerçek kimliklerin tespiti mümkün olabilecek.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:33
0 Okunma
Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek

BURSA

İnternette paylaşılan video üzerinden adli kanıt toplama ve kimlik tespitine imkan tanıyacak bir proje geliştiren Uludağ Üniversitesi (UÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Saffet Vatansaver'e Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 83 bin liralık proje desteği sağlayacak.

UÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje çalışmalarını artırmak amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma sanayi ile çalışan 8 firma (HAVELSAN, TAI, TEI, ROKETSAN, ASELSAN, ERMAKSAN, FİGES, FNSS) ile UÜ arasında imzalanan Savunma Sanayisi Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP), ilk meyvesini verdi.

Vatansever'in araştırmacı olarak yer aldığı ve ASELSAN Araştırma Merkezi ile ortak yürütülen "Sayısal Videolar Üzerinden Adli Kanıt Toplama ve Kimlik Tespitine Yönelik Yazılım Projesi", Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylandı. Müsteşarlık tarafından 83 bin liralık destek sağlanacak projeyle, sahte isimlerle yapılan video paylaşımlarından gerçek kimliklerin tespiti mümkün olabilecek.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Emir Dirik tarafından yürütülerek projenin bir yıl sonra tamamlanması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve savunma sanayine yönelik üretim yapan 8 firma ile 2016'da protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Protokol kapsamında, hem araştırmacı yetiştirmeye başladıklarını hem de projeler geliştirdiklerini belirten Ulcay, "SAYP kapsamında hazırlanan projenin Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından kabul edilerek desteklenmesi, üniversite için çok önemli bir gelişme. Bilimden üretime, üretimden ekonomiye değer kazandırarak '3. nesil üniversite' hedefine ulaşmak için hızla yol almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Video PaylaşımıKimlik TespitiUludağ Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemik uzatmaya yerli çözüm
Kemik uzatmaya yerli çözüm
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli
Öğretim üyesinden patlamayan gübre
Öğretim üyesinden patlamayan gübre
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek
Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek
İnternet kullanıcısı artıyor
İnternet kullanıcısı artıyor
Dinozor soy ağacının 'geçiş türü' bulundu
Dinozor soy ağacının 'geçiş türü' bulundu
CERN'de yeni bir keşif
CERN'de yeni bir keşif

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ