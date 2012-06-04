Venüs'ün Güneş'le dansı

ANKARA - TÜBİTAK yetkililerinden alınan bilgiye göre, 105 yıl içinde bir daha gerçekleşmeyecek olan 6 Haziran'daki

'ün Güneş'le dansı, Türkiye'den de izlenebilecek.



Çok ender gerçekleşen Venüs geçişi, toplam 6 saat 40 dakika kadar sürecek. Ancak 6 Haziran sabahı Güneş Türkiye'de doğduğunda geçişin yarısından biraz fazlası bitmiş olacak ve Venüs Güneş'in önünde görülecek. Bu sırada Venüs küçük bir leke şeklini alacak. Güneş tutulması kadar görkemli bir olay olmasa da çok ender gerçekleştiği için gök bilimciler bu anı heyecanla bekliyor.

Türkiye'den son iki saati izlenebilecek geçiş esnasında Güneş ufka yakın bulunacağından gözlem yapmak kolaylaşacak. Güneş'i erken görebilmek için gözlem yeri doğu ufkunun açık görüldüğü bir yeri seçmek gerekecek.

Venüs, 6 Haziran sabahı saat 07.27'de Güneş'in önünden çekilmeye başlayacak ve saat 07.45'te geçiş sona erecek.

Venüs, Güneş'ten ısırık alacak

Geçişin en ilginç aşaması Venüs'ün Güneş'in önünden çekilmeye başladığı aşama olacak. Saat 07.30 civarı Güneş, kenarından küçük bir ısırık alınmış gibi görünecek. Teleskoplu gözlemciler bu aşamayı daha iyi görebilecek. Geçiş çıplak gözle görülemeyecek.