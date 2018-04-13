VATAN Bilgisayar İstanbul Haramidere Mağazasını Açtı!

İSTANBUL - Vatan Bilgisayar, açılışa özel indirim geleneğini bozmayarak birçok teknoloji ürününde sunduğu fiyatlarla, teknoloji severlerden yoğun ilgi gördü. Haramidere’de yer alan mağazasında; televizyon, cep telefonu, notebook, tablet, masaüstü bilgisayar, yazıcı, fotoğraf makinesi, kamera, küçük ev aletleri ve daha birçok kategoride ürünler hizmete sunuldu.

Vatan Bilgisayar tarafından yapılan açıklamada; “Vatan Bilgisayar olarak kalite ve uygun fiyatı tüketicilerimizle buluşturduğumuz yeni mağazalarımızla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Her yeni mağazamız ile tüketicilerimizle daha fazla yakınlaşırken istihdama da katkı sağlıyoruz, mağaza yatırımlarımızı sürdüreceğiz ” mesajına yer verildi.

İndirimli ürünler ilgi odağı oldu!

Televizyon, cep telefonu, notebook ve küçük ev aletleri tüketicilerin en yoğun ilgi gösterdiği kategoriler arasında yer aldı. İndirimli ürünler arasında; iPhone 6 32 GB cep telefonu 1.799 TL’den, Samsung Galaxy J7 Prime akıllı cep telefonu 999 TL’den, Reeder M7 Plus tablet 199 TL’den, HP 2CL30EA notebook 1.899 TL’den, Lenovo 80XR0069TX İntel celereon işlemcili notebook 999 TL’den, Philips 32 İnç 32BDL4012N/62 HD Ultra Slim Led Ekran 599 TL’den, LG 24 inç 24MT49U HD Led Tv 499 TL’den, Canon 1300D 18-55 DC fotoğraf makinesi 1.799 TL’den, Fakir Galaxis Buharlı Ütü 19 TL’den, Brita Marella Cool Su Arıtmalı Akıllı Sürahi 9 TL’den, Braun 3 310S Islak Kuru Tıraş Makinesi Şarjlı 89’TL’den, Fakir Range Elektronik Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 269 TL’den tüketiciyle buluştu.