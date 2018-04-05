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Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı

"e-Devlet" üzerinden yaklaşık 300 bin kişi vasiyetname sorgulattı.

Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı

"e-Devlet" üzerinden yaklaşık 300 bin kişi vasiyetname sorgulattı.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:47
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Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı

ANKARA - Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasının paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnamenin "e-Devlet" üzerinden alınmasına başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 300 bine yaklaştı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma yaptı.

Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına 21 Mart'ta vasiyetname sorgulama da eklendi. Uygulamanın ilk günündeki işlem sayısı 7 bin 430 oldu.

Yeni uygulamanın başladığı iki hafta içerisinde 294 bin kişi vasiyetnameye "e-Devlet Kapısı"ndan ulaştı.

Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere elektronik ortamdan ulaşım sağlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
E-DevletVasiyetnameSorgulama
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