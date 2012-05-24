Uzayda kenetlenme provası

WASHINGTON - Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal yapmak üzere önceki gün ABD'nin Cape Canaveral üssünden Falcon 9 roketiyle fırlatılan özel sektöre ait ilk uzay aracı Dragon'un Cuma günü yapılacak tarihi kenetlenme için testleri sürüyor.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) televizyonunun resmi yorumcusu, Dragon kapsülünün, UUİ'ye 2,5 km yaklaşmak ve bir dizi kritik test yapmak için TSİ 12.00 sıralarında motorlarını ateşlediğini belirtti.

Bu testler, uzay aracının yarın sabah UUİ ile yapacağı tarihi kenetlenmeden önce iletişim ve navigasyon sistemlerini doğrulamak için büyük önem taşıyor.

Dragon ile TSİ 13.30'da 2,4 km yakınlaşan UUİ'deki altı astronottan ikisi de istasyon ile uzay aracı arasındaki iletişimi aktif hale getirdi.

Bu yaklaşma denemesi sırasında 350 kilometre irtifada bulunan İstasyon ile Dragon arasındaki iletişimin ve UUİ'nin pozisyonunu uzay aracının durumuna göre belirlemek için GPS ile navigasyon sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı test edilecek.

Bu sırada İstasyon'daki astronotlar da Dragon'u yakalamak için kullanacakları robot kol ile manevra denemeleri yapacak. Bunun ardından uzay aracı, 200 km mesafeye uzaklaşacak.

Bundan sonra NASA'daki program yetkilileri Cuma 04.00'de kenetlenme işlemine yeşil ışık yakmak ya da aksini yapmak için toplanacak.