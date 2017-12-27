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'Uyuyan volkan' izleniyor

"Uyuyan volkan" olarak adlandırılan Nemrut Dağı'ndaki sismik hareketler, Bitlis Eren Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin iş birliğiyle dağın çevresinde belirli noktalara yerleştirilen cihazlarla izlenmeye başlandı.

'Uyuyan volkan' izleniyor

"Uyuyan volkan" olarak adlandırılan Nemrut Dağı'ndaki sismik hareketler, Bitlis Eren Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin iş birliğiyle dağın çevresinde belirli noktalara yerleştirilen cihazlarla izlenmeye başlandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:59
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'Uyuyan volkan' izleniyor
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"Uyuyan volkan" olarak adlandırılan Nemrut Dağı'ndaki hareketler, Bitlis Eren Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle sismik cihazlarla izleniyor.

BEÜ ile Hacettepe Üniversitesince, Nemrut Dağı'ndaki hareketliliğin takibi amacıyla dağın çevresindeki Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde belirlenen yerlere küçük hareketleri de kaydedebilen sismometreler konuldu.

"Uyuyan volkan" olarak adlandırılan Nemrut volkanında gelecekte herhangi bir hareketlenme ve bir püskürme etkisinin olup olmayacağı, sismik cihazlardan alınan verilerle takip ediliyor.

Volkan hareketlerinin izlenmesi çalışmaları, BEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Demirci ile Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erkan Aydar ve Yrd. Doç. Dr. İnan Ulusoy tarafından yürütülüyor.

"Üç istasyonda çalışma sürüyor"

Akademisyenlerle Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesinin zemin katına sismometre cihazı bırakan Büyüksaraç, Nemrut'un çevresine volkan hareketlerini gözleyebilmek için sismik kayıtçılar yerleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Üç istasyonda çalışma sürüyor. Bu kayıtlar değerlendirilerek şu anda uykuda diye tanımladığımız Nemrut volkanının gelecekte bir hareketlenme içine girip girmeyeceği ve bir püskürme etkisinin olup olmayacağını gözlemeye çalışıyoruz. Burada özellikle ulaşmak istediğimiz, çok küçük depremlerin artışlarının, sıklıklarının olup olmadığını gözlemek."

Büyüksaraç, buradaki çalışmaların Türkiye için çok önemli olduğunu ve istasyon sayısını artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu istasyonların sadece yanardağın hareketlerini değil, etrafta meydana gelen depremleri de kaydedebildiğini vurgulayan Büyüksaraç, cihazların bir süre önce Tahran'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremi kaydettiğini dile getirdi.

Bu çalışmalarla öncelikle Nemrut volkanının gözlenmesi ve çevredeki depremsellik etkilerinin kaydedilmesini amaçladıklarını aktaran Büyüksaraç, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kaydettiğimiz verilerde önemli bir hareketlilik gözlenmiyor. Bu çalışma 2002 yılından beri devam ediyor fakat bölgemizde bu tür çalışmaları yapabilmek kolay değil. Veri işlem iletişim sorunu var. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde internet üzerinden verileri alabilme kolaylığı olduğu için bundan sonraki aşamalarda çok daha net veriler alınacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Aydın BüyüksaraçÇanakkale 18 Mart ÜniversitesiYrd. Doç. Dr. Alper Demirci
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