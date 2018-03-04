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Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'

Konya'da SÜ öğrencileri tarafından tasarlanan ve cep telefonu yazılımıyla kontrol edilebilen Hava Savunma Robotu, havada tehdit unsurlarını tespitinin ardından üzerindeki roketle imha edebiliyor.

Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'

Konya'da SÜ öğrencileri tarafından tasarlanan ve cep telefonu yazılımıyla kontrol edilebilen Hava Savunma Robotu, havada tehdit unsurlarını tespitinin ardından üzerindeki roketle imha edebiliyor.

04 Mart 2018 Pazar 13:33
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Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'

KONYA

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileri tarafından yapılan ve cep telefonu yazılımıyla kontrol edilebilen Hava Savunma Robotu (HSR), havada tehdit unsurlarını tespitinin ardından üzerindeki roketle imha edebiliyor.

SÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mehmet Şen, Mustafa Ekmen ve Muhammed Ali Baygın, robot sistemleri üzerine çalışma başlattı.

Öğrenciler, bir yılın sonunda 6 tekerleği olan ve görüntü işleme yazılımı sayesinde yaklaşık 70 bin metrekare alanda tarama yaparak gördüğü hareketli nesneyi imha edebilen robot üretti.

HSR, üzerindeki kameralar sayesinde belli aralıklarla çevresinin fotoğrafını çekerek cep telefonuna gönderiyor. İstenildiği takdirde de tarama yapılan alandaki bir nesne, cep telefonu yardımıyla imha edilebiliyor.

Belirlenen koordinatlar girildikten sonra otomatik olarak hareket eden HSR, enerjisini taşıdığı bataryanın yanı sıra üzerindeki güneş panelleriyle de sağlayabiliyor.

Tehlikeli bölgelerde güvenlik güçlerine katkı sağlaması amaçlanan robotun, yetenek ve özellikleriyle savunma sanayisinin ilgisini çekmesi bekleniyor.

"Bu robotu geliştirerek daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz"

Öğrencilerden Mehmet Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotu bitirme tezi için tasarladıklarını söyledi. Şen, robotun 6 tekerlekli olmasından dolayı engebeli arazide kolay hareket ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın son günlerde insansız tank ve insansız kara araçlarının öneminden bahsettiğini görüyoruz. İnşallah bizim yaptığımız bu araç da sınırda olsun, tehlikeli ve sıcak bölgelerde olsun Mehmetçik'in yardımına koşacak. Kullanım alanlarını artırılabileceğimiz gibi, robotun üzerinde taşıdığı roketin büyüklüğünü de işlev göreceği yere göre değiştirmek mümkün." 

AA

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