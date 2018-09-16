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Uluslararası Teknoparklar Birliğine Türk yönetici

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Faruk İnaltekin, Uluslararası Teknoparklar Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi

Uluslararası Teknoparklar Birliğine Türk yönetici

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Faruk İnaltekin, Uluslararası Teknoparklar Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi

16 Eylül 2018 Pazar 11:01
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Uluslararası Teknoparklar Birliğine Türk yönetici

ANKARA

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Faruk İnaltekin, Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) Yönetim Kurulu'na seçildi. 

Dünya çapındaki teknoparkları aynı çatı altında buluşturan IASP'nin 35. Dünya Kongresi, İran'ın İsfahan şehrinde gerçekleştirildi. Kongrede, birliği 2 yıl yönetecek yeni Yönetim Kurulu belirlendi.

İnaltekin, kongredeki seçimde IASP Yönetim Kurulu'na seçildi.

İnaltekin'in IASP Yönetim Kurulu'na girmesiyle Türkiye ve teknoloji geliştirme ekosisteminin dünya çapında daha etkin temsil edilmesi bekleniyor.

IASP, teknoparkları birbirine bağlayan en büyük ağ olarak faaliyet gösteriyor. 1984 yılında kurulan, bünyesinde 77 ülkeden 400'ün üzerinde teknoparkı ve 115 binden fazla firmayı barındıran birliğin merkezi İspanya'da yer alıyor.

ODTÜ Teknokent yönetici şirketinde Üniversite-Sanayi İş Birliği Uzmanı olarak kariyerine başlayan İnaltekin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayisinde Alt Sözleşme Yöneticiliği, TOBB Başkanlık Müşavirliği gibi görevlerde bulunduktan sonra Bilkent CYBERPARK'ta Direktör olarak göreve başladı. Ekim 2016'dan bu yana Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü olarak görev yapan İnaltekin, aynı zamanda TBGD Başkanlığı görevini de yürütüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TeknoparkTürkYöneticiBilkentCYBERPARK
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