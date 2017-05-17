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Uluslararası Bilim Maratonu 26. kez MEF'te başlıyor

MEF Okulları ve MEF Üniversitesi iş birliği ile fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki yetenekli lise öğrencilerini bilimsel araştırmalara yönlendirmek amacı ile düzenlenen “Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”nın 26’ncısı için geri sayım başladı.

Uluslararası Bilim Maratonu 26. kez MEF'te başlıyor

MEF Okulları ve MEF Üniversitesi iş birliği ile fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki yetenekli lise öğrencilerini bilimsel araştırmalara yönlendirmek amacı ile düzenlenen “Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”nın 26’ncısı için geri sayım başladı.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:03
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Uluslararası Bilim Maratonu 26. kez MEF'te başlıyor

Bu yıl, 23-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonda finale kalmaya hak kazanan 142 öğrenci, MEF Okulları Ulus Kampüsünde 26 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak ödül törenine kadar projelerini, İstanbul’un yeni nesil kültür-sanat ve yaşam merkezi olan UNIQ İstanbul’da sergileyecekler.

16 Mayıs 2017, İstanbul; Türkiye’de ve tüm dünyada fen bilimlerini desteklemek, bu alanda yetenekli lise öğrencilerini keşfetmek ve “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak onları bilimsel araştırmalara yönlendirmek amacı ile MEF Okulları ve MEF Üniversitesi iş birliği ile bu yıl 26’ncısı düzenlenen “Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”nın finalistleri belli oldu.

Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, Karadağ, Katar, KKTC, Makedonya, Malezya, Polonya ve Slovenya’nın da katılacağı bilim zirvesinde bu yıl 13 ülkeden toplam 508 proje arasından finale kalan 79 projeyi temsilen 142 lise öğrencisi, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında geliştirdikleri projeler ile yarışarak ülkelerini ve okullarını temsil etme onurunu yaşayacaklar.

23-25 Mayıs 2017 tarihlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında UNIQ İstanbul’da sergilenecek ve ücretsiz gezilebilecek olan finalist projeler arasında bu yıl, doğal hibrit güç bankasından protez organ yaratımına, görme engellilerin kullanımına yönelik geliştirilen projelerden, farklı kanser türleri için ortaya konulan tedavi yöntemlerine kadar özellikle sağlık, sürdürülebilirlik, ekoloji, teknoloji ve alternatif enerji gibi farklı konu başlıkları dikkat çekiyor.

26 yıllık tarihi içinde AR-GE’ye yatırım yapan birçok şirket tarafından patentleri satın alınan projelerle dikkat çeken ve bu nedenle Türk sanayisi tarafından da her yıl merakla beklenen yarışma, Arıkanlı Holding, Yurtiçi Kargo ve Yurtiçi Lojistik’in sponsorluğunda gerçekleşecek.

Türk bilim dünyasının seçkin akademisyenlerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 26 Mayıs 2017 Cuma günü MEF Okulları Ulus Kampüsünde gerçekleşecek törende verilecek ödüller ve geleceğe yön verecek projelerle ilgili tüm ayrıntılara www.mefproje.com adresli resmi web sayfasından ulaşılabilecek.

Bilgi için: Dilara Kantemir Toros, dilara@pret-a-pr.com, Tel: 0(212) 258 52 00 - GSM: 0533 524 29 47

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