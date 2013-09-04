Ulusal Su Bilgi Sistemi kuruluyor

ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü Projesi'ni başlattı.



Projeyle, paydaş kurumlar ile halihazırda tutulan su veri yapıları, ihtiyaç duyulan su verileri, kullanılan bilişim teknolojisi altyapısıyla ilgili analiz çalışması yapılacak. Elde edilen bilgiler sonucunda Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilite Raporu, Kamu Yönetiminde Modernizasyon Eylem Planı hazırlanacak.



Projede paydaş kurumlar olarak Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma bakanlıkları, Harita Genel Komutanlığı ile belirlenen üniversiteler, valilikler, belediyeler yer alacak.



Paydaş kurumlar, kendi bünyelerinde üretilen ve kullanılan su verisi envanterlerine, coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarına, ihtiyaç duydukları verilere dair bilgileri paylaşacak.



Bir araya getirilecek bu bilgiler, suyun miktar ve kalite, dağılım ve kullanım, yasal ve kurumsal açıdan değerlendirmesine imkan verecek. Fizibilite çalışmasının ardından kurulacak Ulusal Su Bilgi Sistemi ile suyun ülke ihtiyaçları ve menfaatleri gözetilerek izlenmesi, kullanılması ve yönetilmesi sağlanacak.



