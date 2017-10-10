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Ukrayna ile savunma sanayisinde eylem zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde savunma sanayisinde yürütülen iş birliği arayışları eylem planlarına geçti.

Ukrayna ile savunma sanayisinde eylem zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde savunma sanayisinde yürütülen iş birliği arayışları eylem planlarına geçti.

10 Ekim 2017 Salı 10:52
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Ukrayna ile savunma sanayisinde eylem zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde, iki ülke arasında savunma sanayisinde bir süredir yürütülen iş birliği arayışları eylem planlarına döküldü. 

Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayisine yönelik bu yıl imzaladığı mutabakat muhtıralarının hayata geçirilmesine yönelik yeni bir adım atıldı.

Mutabakat muhtırası imzalandı

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın mart ayındaki Türkiye ziyaretinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile bu ülkenin devlet sanayi işletmesi Ukroboronprom arasında iş birliğine yönelik mutabakat muhtırası imzalanarak, "hava ve kara araçları motorları, zırhlı araç koruma sistemleri ve teknoloji iş birliği" başta olmak üzere birçok konuda ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı. Muhtırayla, kara sistemleri kapsamında sadece motor, transmisyon ve diğer alt sistemle sınırlı olmamak kaydıyla tasarım ve üretim, kara sistemlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonunda bilgi paylaşımı, Türkiye, Ukrayna ve üçüncü ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan silah projeleri ve teknoloji transferinde iş birliği yapılması konularında mutabakat ortaya konuldu.

Mayıstaki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda da SSM ile Ukroboronprom arasında "hava aracı ve kompozit malzeme geliştirilmesi ve üretilmesi"ne yönelik bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Savunma sanayisinde iş birliği derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Ukrayna ziyaretinde ise daha önce mutabakata varılan konulara ilişkin eylem planları ortaya konuldu.

Erdoğan, ortak basın toplantısında, çeşitli alanların yanı sıra askeri ilişkiler ve savunma sanayisinde iş birliğini ilerletmek için atacakları adımları da ele aldıklarını belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, savunma sanayisi, havacılık ve uzay alanlarında da iş birliğini derinleştirdiklerini söyledi.

Teslimatlar 2018'de gerçekleştirilecek

Ziyaret kapsamında, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Coğrafi Bilgi Alanında İşbirliği Uygulama Protokolü"ne imza koydu.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ile Ukroboronprom Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Kostaritskiy, SSM ile Ukroboronprom arasındaki 14 Mart 2017 tarihli iş birliği memorandumunun uygulanmasına yönelik eylem planıyla (kara platformları) 10 Mayıs 2017 tarihli iş birliği memorandumunun uygulanmasına yönelik eylem planını (hava araçları) imzaladı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özkol ile Ukrayna devlet dış ticaret şirketi Spets Techno Export Müdür Vekili Vladislav Belbas da ASELSAN Taktik Telsiz ve İç Haberleşme Sistemleri Satış Sözleşmesi'ne imza attı. Haberleşme sistemleri tedarikine yönelik 43,6 milyon dolarlık sözleşme kapsamında teslimatlar 2018'de gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanUkraynaVladimir GroysmanSavunma Sanayisi
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