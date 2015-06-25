Twitter Türkiye Koordinatörü Emine Etili oldu

ANKARA

Twitter'ın Türkiye Koordinatörlüğü'ne Emine Etili getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Türkiye Koordinatörlüğü görevini Emine Etili üstlendi.

Dublin'de görev yapacak Etili, Twitter yetkilisi Sinead McSweeney, Albright Stone ve Bridge Group Türkiye Baş Danışmanı Hakan Akbaş ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği yetkilileriyle bir araya geldi.

Sosyal paylaşım siteleriyle ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.