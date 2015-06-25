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Twitter Türkiye Koordinatörü Emine Etili oldu

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Türkiye Koordinatörlüğü görevini Emine Etili üstlendi.

Twitter Türkiye Koordinatörü Emine Etili oldu

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Türkiye Koordinatörlüğü görevini Emine Etili üstlendi.

25 Haziran 2015 Perşembe 11:11
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Twitter Türkiye Koordinatörü Emine Etili oldu
ANKARA 

Twitter'ın Türkiye Koordinatörlüğü'ne Emine Etili getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Türkiye Koordinatörlüğü görevini Emine Etili üstlendi. 

Dublin'de görev yapacak Etili, Twitter yetkilisi Sinead McSweeney, Albright Stone ve Bridge Group Türkiye Baş Danışmanı Hakan Akbaş ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği yetkilileriyle bir araya geldi.

Sosyal paylaşım siteleriyle ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:18
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Twitter Türkiye Koordinatörü Emine Etili Oldu
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