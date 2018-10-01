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TUSAŞ 'Buluş Fuarı'nda ödülleri topladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda "En İyi Yerli Buluş"un da aralarında olduğu 9 ödül aldı.

TUSAŞ 'Buluş Fuarı'nda ödülleri topladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda "En İyi Yerli Buluş"un da aralarında olduğu 9 ödül aldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:58
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TUSAŞ 'Buluş Fuarı'nda ödülleri topladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF 2018) "En İyi Yerli Buluş"un da aralarında olduğu 9 ödül kazandı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ISIF 2018'de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından, alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan uluslararası jüri kurulu 400'e yakın buluşu değerlendirdi.

TUSAŞ, 400 buluş arasında "Bir Laminant Dirsek Yapısı" icadıyla "En İyi Yerli Buluş" ödülünü kazandı. "Bir Amonyak Dolum Sistemi", "Fırlatma Mekanizmaları İçin Bir Test Sistemi" ve "Bir Hareket Mekanizması" da sırasıyla altın, gümüş ve bronz madalya verildi. Kurum, toplamda 9 ödüle layık görüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Havacılık Ve Uzay SanayiiTusaşBuluş FuarıEn İyi Yerli Buluş
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