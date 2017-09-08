Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108480
ALTIN
147.497
DOLAR
3.4059
STERLİN
4.4953
EURO
4.0960
Türklerden "kendini onaran zırh" teknolojisi
Türklerden "kendini onaran zırh" teknolojisi
'0-3 yaş grubu çocukları ekranla tanıştırmayın'
'0-3 yaş grubu çocukları ekranla...
Adını gençlerin aşkından alan kale
Adını gençlerin aşkından alan kale
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Katar'dan 2022 FIFA Dünya Kupası projeleri için güvence
Katar'dan 2022 FIFA Dünya Kupası...

Türklerden "kendini onaran zırh" teknolojisi

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi ve TulparTech kurucusu Enis Yaşar ile beraberindeki doktora öğrencileri, "kendini onaran balistik kaplama" teknolojisini yerli imkanlarla geliştirdi.

Türklerden "kendini onaran zırh" teknolojisi

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi ve TulparTech kurucusu Enis Yaşar ile beraberindeki doktora öğrencileri, "kendini onaran balistik kaplama" teknolojisini yerli imkanlarla geliştirdi.

08 Eylül 2017 Cuma 17:40
0 Okunma
Türklerden "kendini onaran zırh" teknolojisi

İSTANBUL -  Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Enis Yaşar, geliştirdikleri "kendini onaran balistik kaplama" teknolojisini Mimar ve Mühendisler Grubu'nun (MMG) düzenlediği 2. MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nde tanıttı.

Kendini onaran zırh-kaplama teknolojisi üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ifade eden Yaşar, teknolojiyi ilk defa yerli imkanlarla Türkiye'de geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yaşar, yerli imkanlarla geliştirdikleri teknolojiye ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Geliştirdiğimiz 'kendini onaran balistik kaplamayı', savaş alanlarında ve askeri havaalanlarında kullanılan yakıt tankerlerinin dış yüzeyine, araçların yakıt muhafaza bölümlerine uyguluyorsunuz. Kaplama, muharebe esnasında yakıt tanker ya da tankına isabet eden şarapnel ve kurşun deliklerini bir saniyenin altında bir sürede onararak yakıtın dışarı akmasını engelliyor. Kendini onarma işlemi balistik koruma isteyen her türlü araca entegre edilebiliyor.

Kaplamanın içerisinde bizim geliştirdiğimiz iki farklı polimer var. Kaplamanın bütünlüğü bozulduğu zaman, kurşun girdiği anda, normal koşullarda ayrı katmanlarda duran bu polimerler, birbirleri ile açılan deliğin içerisinde temasa geçiyor ve kimyasal tepkimeye giriyorlar. Kimyasal tepkime sonucu polimerler şişiyor ve katılaşarak oluşan deliği kapatıyorlar. Kaplama içerisinde tutuşma engelleyici kimyasallar mevcut. Bu kimyasallar da bir kıvılcım çıkmasını engelleyerek alevlenme ya da patlama gerçekleşmesinin önüne geçiyor."

"Yurt dışına bağımlılığımız bitti"

Enis Yaşar, Türkiye savunma sanayisinin, bu teknolojiyi bugüne kadar ABD ve Fransa'dan satın aldığını hatırlatarak, Türkiye’de üretilen askeri kara araçlarının çoğu aksamını yerli imkanlar ile ürettiklerini ancak tüm araçların yakıt tanklarının kendini onaran kaplama ile kaplı olduğunu anlattı. 

Yaşar, şöyle devam etti:

"Bu ürünü yurt dışından satın aldığımız için maalesef bütün aracı nerede ve nasıl kullanacağımızı, kaplamayı satın aldığımız ülkeler bize söyleyebiliyordu. Mesela, 'şurada kullanmayacaksın', 'şunlarla savaşırken bunu kullanamazsın' diyebiliyordu. Artık bu dönem bitti. Kendini onaran kaplama teknolojisinde yurt dışına bağımlılığımız bitti. Bu teknolojinin geliştirilmesinin, Türkiye’de malzeme konusunda başka ve daha ileri teknolojileri geliştirmemizin önünü açacağına inanıyoruz. Öncelikli hedefimiz, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın açtığı Akaryakıt Tankeri (AKTAN) Projesi ile Milli Muharebe Tankı (ALTAY) Projesi sırasında doğacak ihtiyacı karşılamaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilkent ÜniversitesiKendini Onaran ZırhTürklerTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir
Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir
Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek
Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek
Kemik uzatmaya yerli çözüm
Kemik uzatmaya yerli çözüm
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'
'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli
Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli
Öğretim üyesinden patlamayan gübre
Öğretim üyesinden patlamayan gübre
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
'Munzur' 143 kuruşla 130 kilometre gidiyor
Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek
Dev asteroid Dünya'yı teğet geçecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ