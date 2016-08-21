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Türkiye'nin yeni uyduları için çalışmalar başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yerli katkının mümkün olduğu kadar yüksek olacağı Türksat 5A ve 5B uydularının ihale süreçlerinin 1,5-2 ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Türkiye'nin yeni uyduları için çalışmalar başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yerli katkının mümkün olduğu kadar yüksek olacağı Türksat 5A ve 5B uydularının ihale süreçlerinin 1,5-2 ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

21 Ağustos 2016 Pazar 12:30
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Türkiye'nin yeni uyduları için çalışmalar başlıyor
ANKARA

Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada Türksat'ın uydu operatörleri arasında ilk 20'de yer aldığını belirterek, hedeflerinin 2023 yılına kadar 10 uyduya sahip ilk 10 ülke içinde yer almak olduğunu söyledi.

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) üretilen Türkiye'nin ilk yerli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Arslan, Türksat 6A uydusunun, 2019'da tamamlanması ve uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Arslan, büyük ölçekli yerli teknoloji projeleri için de bir model oluşturacak Türksat 6A uydusunun, üreticilerinin yerli firmalar olması, finansmanının yerli kaynaklarla gerçekleştirilmesi bakımından önem arz ettiğini vurguladı.

Yerli katkının mümkün olduğu kadar yüksek olacağı Türksat 5A ve 5B uydularının çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, uyduların en iyi şekilde üretilmesi ve teknik personelin geliştirilmesini içeren çalışmaların çok sağlıklı sürdüğünü ifade etti.

Yaklaşık 1,5-2 ay içinde uyduların yapımına ilişkin kararın verileceğini anlatan Bakan Arslan, "Bu senenin son çeyreğinde, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin sözleşmeleri yapmak, sene sonunda proje çalışmalarımızı bitirerek, işe başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Arslan, uyduların ihale süreçlerine ilginin çok iyi olduğunu belirterek, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerin iyi firmalarından teklif aldık. 1,5-2 ay içinde sonuçlandırıp, duyuracağız" dedi.

Uzayda yaşlanan uydularla ilgili sıkıntı yaşamak istemediklerini belirten Arslan, sektörün çok büyüdüğünü ve artan ihtiyacı karşılayacak şekilde yaptıkları planlamalar doğrultusunda uyduları fırlatacaklarını söyledi.

Arslan, Türksat 5A'nın 2018 sonununda 31 derece Doğu yörüngesine, Türksat 5B'nin ise 2019'da 42 derece Doğu yörüngesine fırlatılmasını hedeflediklerini belirterek, Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Avrupa ülkelerine yönelik televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri verileceğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 12:30
Anahtar Kelimeler:
TürksatUyduçalışma - Önce Vatan Gazetesi
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