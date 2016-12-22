ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) Müdürü Lokman Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitünün uydu teknolojileri konusundaki çalışmalarına ve Göktürk-1 uydusuna ilişkin bilgi verdi.



Göktürk-1 uydusunun çözünürlüğünün 0,5 metre olduğunu, yani yeryüzündeki 0,5 metrelik alanının bir piksel olarak gösterildiğini ifade eden Kuzu, şöyle konuştu:



"Göktürk-1 uydusu bir insanı tekil olarak gösteremez ama bir aracı, uçağı veya askeri araçları gösterebilir. Göktürk-2 uydusunun çözünürlüğü 2,5 metre. Bu, Göktürk-1'de 0,5 metre olduğu için bir eksende 5 kat, iki eksende 25 kat çözünürlüğü yüksek görüntü demek."



Göktürk-1'de yerlilik oranının yüzde 20 olduğuna işaret eden Kuzu, yeni projelerdeki yerlilik hedefine yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tasarımın, sistem mühendisliğinin, yazılımın, testlerin bizde olması yerli katkı yüzdesini artıracak. Fırlatma noktası konusunda da Türkiye'nin belki biraz daha gaza basması gerekiyor."

Uydu projeleri

Kuzu, devam eden uydu projelerine ilişkin de bilgiler verdi. Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A'yı 2019'un sonunda bitirmeyi hedeflediklerini belirten Kuzu, "Görüntü uydusu İMECE'ye bu ay başlıyoruz. Bu konuda 48 aylık bir proje planımız var. Plana uyarsak 4 yıl sonunda 70 santimetre çözünürlüklü bir uydumuz olacak. Bunun dışında Türkiye'nin uydu parçaları projeleri de var. Olabildiğince yerli katkı yüzdesi artırılmaya çalışılıyor." dedi.

AA