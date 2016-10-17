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Türkiye'nin ilk 'deniz teknokenti' İstanbul'da kuruluyor

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, "Türkiye'nin ilk 'deniz teknolojileri' temalı teknokentini İTÜ Denizcilik Fakültesinin yanına kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk 'deniz teknokenti' İstanbul'da kuruluyor

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, "Türkiye'nin ilk 'deniz teknolojileri' temalı teknokentini İTÜ Denizcilik Fakültesinin yanına kurmayı hedefliyoruz." dedi.

17 Ekim 2016 Pazartesi 11:14
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Türkiye'nin ilk 'deniz teknokenti' İstanbul'da kuruluyor

 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Türkiye'nin ilk deniz teknolojileri temalı teknokentini İTÜ Denizcilik Fakültesinin yanına kurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Karaca, üniversitede yürütülen bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

İTÜ'nün dünya üniversiteleri sıralamasına Türkiye'den giren 6-7 üniversiteden biri olduğunu, hemen hemen tüm sıralamalarda yer aldığını ancak sıralamaların üniversitenin mevcut potansiyelini yansıtmadığını dile getiren Karaca, "İTÜ zaten köklü ve bilinir bir marka, mirası var. Hedefimiz, mevcut potansiyelini kullanarak dünya sıralamalarında ilk 100'e girmek. Üniversitemizin ilk 100'de, hatta daha yukarılarda olması lazım. Bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

Karaca, üniversitelerin rolü, topluma nasıl hizmet etmesi ve önünü açması gerektiği gibi konularda planlamalar yaptıklarını ifade etti.

Üçüncü nesil üniversite

Prof. Dr. Karaca, kamu, sanayi ve üniversite ortaklığını tanımlayan "üçüncü nesil üniversite" kavramına Türkiye'den en yakın üniversitesinin İTÜ olabileceğini ifade etti.

İTÜ ARI Teknokent'teki 250'ye yakın firmadan 80'i, yani üçte biri akademisyen firmaları. Bu demektir ki üniversitede patent, faydalı model kapsamında çalışmalar yapılıyor. Üçüncü nesil tanımı topluma hizmet eden, doğrudan ürettiğini hizmete dönüştürebilen ve ülkenin refahını arttırabilen üniversite kavramını içeriyor. Stanford, MIT, Harvard ikinci nesil üniversitelerdi, bunlar da dönüştü ve üçüncü nesle adapte oldular. Çünkü patent ve faydalı model üretiyorlar." 

Güneşten nükleer teknolojilere kadar enerji üzerine projeler

Prof. Dr. Karaca, yüzde 50'ye yakını bilişim teknolojileri üzerine faaliyet gösteren İTÜ ARI Teknokent bünyesinde iki yıl önce "enerji" temalı teknokentin açıldığını hatırlattı.

Bu teknokentte konvansiyonel enerji firmasından yenilenebilir enerjiye kadar projeler yürüten 22 firmanın bulunduğunu belirten Karaca, bu yönüyle enerji temalı İTÜ Teknokenti'nin Türkiye'deki ilk tematik teknokent olduğunu söyledi.

İTÜ Enerji Enstitüsü'nün bilgi birikiminin teknokentle paylaşıldığını ifade eden Karaca, tematik teknokentte güneş, rüzgar enerjisi hatta klasik nükleer teknolojileri üzerine çalışan firmaların bulunduğunu, bunların sayısını artırmayı planladıklarını aktardı.

Bilişim ve enerjinin yanı sıra geleceğin otomobilleri konusunda da bir firmanın ciddi çalışmaları bulunduğunu bildiren Karaca, firmanın özellikle elektrikli araçlar üzerine çalıştığını söyledi.

"Deniz teknolojileri" temalı teknokent

Rektör Prof. Dr. Karaca, üniversite olarak çok yakın hedefleri arasında Türkiye'de bir ilk olacak "deniz teknolojileri" temalı teknokent kurmanın olduğunu bildirdi. Bu teknokentin İTÜ Denizcilik Fakültesinin yanına kurulumunu hedeflediklerini ifade eden Karaca, şu bilgileri paylaştı:

"Burada deniz teknolojileriyle ilgili bilgi birikimimizi, Ar-Ge çalışmalarımızı özel ve kamu sektörleriyle paylaşacağız. Bu model bir ilk olacak ve bu konuda merkez İstanbul ve İTÜ olacak. Teknokentin bürokratik işlemleri devam ediyor. Türkiye'deki en büyük problem bu alandaki tasarım eksikliği, özellikle gemi tasarımı. İlk adım olarak tasarım konusunda kapsamlı bir know-how oluşturacağız. Deniz ve gemi teknolojileri bağlamında yat tasarımı ve yapımı üzerine Ar-Ge çalışmaları yapacağız. Tuzla ve diğer tersanelerdeki üretimi, Ar-Ge tabanlı çalışmaların aktarımıyla dönüştüreceğiz."


AA

Son Güncelleme: 17.10.2016 11:15
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Teknik ÜniversitesiİTÜProf. Dr. Mehmet KaracaTeknokentİTÜ Denizcilik Fakültesi
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