"Türkiye'yi telekomünikasyonda merkez haline getiriyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hem ihtiyaca cevap verme hem de Türkiye'yi veri üssü yapma hedefleri konusunda gerek kamu tarafı gerek özel sektör yatırımcılarıyla iş birliğini geliştirdiklerini belirterek, "Türkiye'yi telekomünikasyon alanında merkez haline getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Türk Telekom iştiraklerinden Türk Telekom International'ın tek Türk şirketi olarak yer aldığı dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli deniz altı veri hattı konsorsiyumlarından SEA-ME-WE 5 projesinin tanıtımında konuşan Arslan, veri akışının, veri trafiğinin her gün, her an katlanarak ilerlediğini, yükseldiğini, ihtiyacın da buna bağlı arttığını söyledi.

Sosyal ağlar ve sosyal medyanın milyarları bulan kullanıcı sayısına ulaşmasının, uluslararası ilişkiler ve ticaretin internet üzerinden yürütülmesinin de önemli etkenler arasında olduğunu bildiren Arslan, ayrıca mobil ağlarda LTE ve 5G gibi yeni nesil teknolojilerde de veri iletişiminin çok önemli bir duruma geldiğini dile getirdi. Arslan, şöyle konuştu:

"Gelecek yıllarda mobil cihazların sayısının şu anda kullanılandan 75 kat fazla olacağı öngörülüyor. Yine veri kullanımının da bugünle kıyaslarsanız bin kat artması beklenen bir durum. Hakeza ülkeler ve kıtalar arası internet otobanlarına olan ihtiyaç da öngörülenin ötesinde artmakta. Bu kapsamda hem ihtiyaca cevap vermek hem de ülkeyi veri üssü yapma hedefleri konusunda gerek kamu tarafı gerek özel sektör yatırımcılarımızla birlikte iş birliğini geliştiriyoruz. Türkiye'yi telekomünikasyon alanında merkez haline getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz."

Türkiye'nin çıkış kapasitesinde yüzde 25'lik artış

Türk Telekom'un, Türkiye'yi Singapur'dan Pakistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mısır'a, İtalya'dan Fransa'ya kadar toplam 17 ülkeyi deniz altı fiber hatlarıyla birbirine bağlayan bir sistemin parçası haline getirmiş olduğuna işaret eden Arslan, 17 ülke, 19 operatör, 20 bin kilometre hat ve kıta aşan bir altyapının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, bu kapsamda kurulan Marmaris istasyonuyla Fransa'dan Singapur'a uzanan önemli bir ağın tamamlayıcısı ve önemli bir ağ ile entegre olan bir ülke haline geldiğini belirten Arslan, şunları söyledi:

"Hızla artan veri ihtiyacını dikkate aldığımızda 24 terabayt/saniye başlangıç kapasitesiyle en yüksek seviyede karşılayabilecek olan bir altyapıyı da inşa etmiş oluyoruz. Türkiye'nin çıkış kapasitesinin bugün itibarıyla 6 terabayt olduğunu düşündüğümüzde, bu sistemle ilave edilen 1,5 terabaytın aynı zamanda yüzde 25'lik bir artışa tekabül ettiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Böylece 6 terabaytlık kapasitemiz 7,5 terabayta çıkmış oluyor. Tabi 13 Aralık 2016'da hizmete alınan bu sistem Avrupa ile Asya hattında kurulan ilk fiber deniz altı bağlantısı olmanın yanı sıra en kaliteli ses ve veri trafiği, en az gecikme oranıyla da oldukça üst düzeyde bir teknolojiye sahip olarak inşa edilmiş durumda."

Avrupa pop noktalarına erişim imkanı

Arslan, Türkiye'nin bölgesel veri üssü olması hedefini yerine getirirken önemli bir adım daha atmış olduklarını kaydetti. Bakan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Marmaris kara istasyonumuz aracılığıyla Türk Telekom ve Türk Telekom International fiber optik networkleri üzerinden İstanbul, Edirne ve yakın gelecekte diğer batı illerimiz, sınır bağlantılarımız ve Avrupa'daki Türk Telekom International'ın fiber ağları ile Avrupa pop noktalarına erişim imkanı da sağlamış olacak. Bu sayede Akdeniz'den geçen SEA-ME-WE 5 kablo sistemine tam korumalı yedeklik sağlayan bir güzergah da oluşturulmuş olacak.

Avrupa'da kapasite sonlandırma opsiyonlarını artırmak için Marmaris kara istasyonumuzla konsorsiyum üyelerine ekstra maliyet oluşturmaksızın kullanıma açılmış olacak. Böylece Türkiye ve İstanbul, doğu ile batı, aynı zamanda Asya ile Avrupa arasında iletişimin pop'ı pozisyonunu da üstlenmiş olacak."

"Büyük felaketlerde internet ve veri aktarımı hayati öneme sahip"

Bölgede oluşabilecek doğal bir afette, veri iletişimini sağlamak için de bu hattın çok önemli olduğuna dikkati çeken Arslan şunlara vurgu yaptı:

"Geçmiş deneyimlerimizden gördük ki büyük felaketlerde internet ve veri aktarımı hayati öneme sahip. Ayrıca, bu hat ülkelerarası internet erişim hızını artıran, maliyetleri de önemli ölçüde düşüren bir hat. Bu dev projede emeği geçen konsorsiyumun tüm paydaşların tebrik ediyorum. Ülkemizin hedeflerine yürürken, sağlıklı ve emin adımlarla hedefleri gerçekleştirme konusunda kamu özel sektör iş birliği anlamında Türk Telekom'un bu girişimini hassaten tebrik ediyorum, bu anlamda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum."

"Tüm yurt dışı çıkış trafiği en az 4 noktadan olacak"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da bu sistemin, Türkiye'nin veri üssü olma hedefi açısından ve uluslararası trafik güvenliğini artıracak çok önemli bir proje niteliğinde olduğunu söyledi.

Sayan, Bulgaristan karasal geçişinin devreye girmesiyle ve SEA-ME-WE 5 kablosu üzerindeki kapasitelerin kullanılmasıyla tüm yurt dışı çıkış trafiğinin artık sadece bir kaç noktadan değil, en az 4 noktadan olacağını söyledi.