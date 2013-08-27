Türkiye üzerinde oynanan oyunlar!

ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller, son yüzyılın en büyük itiraflarını yaptı. Rockefeller’e atfedilen bu itiraflar, aslında hepimizin bildiği tarihi gerçekler...
Adnan Menderes’in idamı
1980 Darbesi
Binlerce Türk gencinin uydurma ideolojilerle can vermesi
Özal’ın, kapıları sonuna kadar açması!
‘Kürt Devleti Projesi’
Türkiye’deki su kaynakları
Osmanlı’nın yıkılması
Türklerin medeniyetin beşiği olmasının gizlenmesi!
Hitler, kimler tarafından getirildi?
Atom bombası neden Almanya’ya atılmadı?
Zaire, Çad, Yemen, Şili, Brezilya, Uruguay, Angola darbe ve savaşları kimin planıydı?
Bütün ülke yönetimlerini kim kontrol altında tutuyor?
Mafya ve kaçakçılık kimin iznine tabi?
5 milyar insan, bizim insanlarımız için çalışır...
David Rockefeller’ın itirafları çok şaşırtacak....
KAYNAKLAR:
ÖNCE VATAN gazetemizdeki “DAVİD ROCKEFELLER’IN İTİRAFLARI” yazı dizisi büyük ilgi gördü...
David Rockefeller ile ilgili ‘orijinal kaynak’ soran okurlarımıza, kısa bir kısım kaynak adı sunuyoruz...
Bringhurst, Bruce. Antitrust
Chernow, Ron. Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr. Warner Books. (1998). ISBN 0-679-75703-1 Online review.
Collier, Peter, and David Horowitz. The Rockefellers: An American Dynasty. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.
Ernst, Joseph W., editor. "Dear Father"/"Dear Son:" Correspondence of John D. Rockefeller and John D. Rockefeller, Jr. New York: Fordham University Press, with the Rockefeller Archive Center, 1994.
Folsom, Jr., Burton W. The Myth of the Robber Barons. New York: Young America, 2003.
Fosdick, Raymond B. The Story of the Rockefeller Foundation. New York: Transaction Publishers, Reprint, 1989.
Gates, Frederick Taylor. Chapters in My Life. New York: The Free Press, 1977.
Giddens, Paul H. Standard Oil Company (Companies and men). New York: Ayer Co. Publishing, 1976.
Goulder, Grace. John D. Rockefeller: The Cleveland Years. Western Reserve Historical Society, 1972.
Önce Vatan Gazetesi
nedemiştik dünyada her pisliğin altından kimve kimler çıkıyormuş biz deyince yine israilve yahudilere saldırıyorlar deniyor.alin size en güçlü kanit.