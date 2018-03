Türkiye üzerinde oynanan oyunlar!

ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller, son yüzyılın en büyük itiraflarını yaptı. Rockefeller’e atfedilen bu itiraflar, aslında hepimizin bildiği tarihi gerçekler...



Adnan Menderes’in idamı

1980 Darbesi

Binlerce Türk gencinin uydurma ideolojilerle can vermesi

Özal’ın, kapıları sonuna kadar açması!

‘Kürt Devleti Projesi’

Türkiye’deki su kaynakları

Osmanlı’nın yıkılması

Türklerin medeniyetin beşiği olmasının gizlenmesi!

Hitler, kimler tarafından getirildi?

Atom bombası neden Almanya’ya atılmadı?

Zaire, Çad, Yemen, Şili, Brezilya, Uruguay, Angola darbe ve savaşları kimin planıydı?

Bütün ülke yönetimlerini kim kontrol altında tutuyor?

Mafya ve kaçakçılık kimin iznine tabi?

5 milyar insan, bizim insanlarımız için çalışır...



David Rockefeller’ın itirafları çok şaşırtacak....



ÖNCE VATAN gazetemizdeki “DAVİD ROCKEFELLER’IN İTİRAFLARI” yazı dizisi büyük ilgi gördü...

David Rockefeller ile ilgili ‘orijinal kaynak’ soran okurlarımıza, kısa bir kısım kaynak adı sunuyoruz...



