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Türkiye'nin en büyük bilimsel etkinliği THY 7. Science Expo 2018

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen THY 7. Science Expo 2018, "Geleceğin Teknolojileri" ana temasıyla 26-29 Nisan'da Bursa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük bilimsel etkinliği THY 7. Science Expo 2018

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen THY 7. Science Expo 2018, "Geleceğin Teknolojileri" ana temasıyla 26-29 Nisan'da Bursa'da gerçekleştirilecek.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:37
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Türkiye'nin en büyük bilimsel etkinliği THY 7. Science Expo 2018

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen THY 7. Science Expo 2018'de, proje yarışması, 100 farklı alanda atölye çalışmaları, bilim gösterileri, simülatörler, bilim konferansları, insansız hava araçları uçuşları ve drone gösterileri yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, etkinliğin 26-29 Nisan'da bilim tutkunlarını TÜYAP Fuar Merkezi'nde bir araya getireceğini söyledi.

Türkiye'nin en kapsamlı bilim festivali olan ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğin, Türk Hava Yolları sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekleriyle gerçekleştirildiğine vurgu yapan Aktaş, şunları kaydetti:

"Science Expo kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen proje yarışmasının teması ise 'Geleceğin Teknolojileri' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'yerlilik' ve 'millilik' kavramlarının hassasiyetle üzerinde duruyor. Özellikle son dönemlerde bu konunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yerli ve milli olmak, başkalarının taklitçisi olmamak, halka ve değerlere yabancı olmamak, istiklal ve istikbal için fedakarlık yapmak, sahici ve samimi olmaktır. Ancak bu şekilde güçlü bir millet oluruz. Gerçekleştireceğimiz organizasyon, yerli ve milli olmak için atılmış adımlardan biridir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ufkunu açma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, inşallah geleceğin bilim insanlarına ilham kaynağı olacaktır."

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de "7. Turkish Airlines Science Expo" çerçevesinde yapılacak çalışmaları anlatarak, Bursa'daki binlerce çocuğa atölye çalışması yaptıracak kapsamlı organizasyondan dolayı Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de Türkiye'nin en büyük bilim festivalinin hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından heyecanla beklenen büyük bir değer olduğunu belirtti.

Etkinlik programı

"7. Turkish Airlines Science Expo" kapsamında 8 kategoride proje yarışması, 100 farklı alanda atölye çalışmaları, bilim gösterileri, simülatörler, bilim konferansları, insansız hava araçları uçuşları ve drone gösterileri yapılacak. Polonya, Fransa, İtalya, Hollanda, Singapur, Tayvan ve Suudi Arabistan'dan katılacak ekipler atölye çalışmaları ve bilim gösterileri gerçekleştirecek.

Science Expo bünyesindeki 100 atölye alanında 150'ye yakın bilimsel atölye çalışması yapılacak. Proje yarışmasında da bu yıl 110 bin lira ödül dağıtılacak. Çocuk mucitler, genç mucitler, usta mucitler, insansız hava araçları, drone, mangala turnuvası, autodesk tasarım ve modelleme yarışması ve meslekler yarışıyor olmak üzere farklı kategorilerde yapılacak yarışmalarda yarışmacılar hünerlerini sergileyecek.  

AA

Anahtar Kelimeler:
THY 7. Science Expo 2018Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
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