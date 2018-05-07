"Türkiye'nin Antarktika'da söz sahibi olması çok önemli"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Merkezi (PolReC) Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, yaptığı açıklamada, Gaziantep Lisesi'nin mezunlar buluşması için kente geldiğini, bu kapsamda kendisine "bilim insanı" ödülü verildiğini belirtti.

Doktora çalışmasını 2006'da Antarktika'da deniz buzulları üzerine yaptığını aktaran Özsoy, "Çalışmalarımızı tüm Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde ve İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi koordinesinde bilimsel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Antarktika'ya bilimsel seferler düzenleyerek, farklı üniversitelerden katılım sağlayarak, bilimsel çalışmaların yerinde görünmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Özsoy, Antarktika'nın hiçbir dünya ülkesine ait olmadığı için orada yapılan her bilimsel çalışmanın "özgün" olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Orada bir buzun içerisinde hapsolmuş karbondioksidin miktarına bile baktığınızda, milyonlarca yıl öncesine ait karbondioksit miktarını öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki bu değerler çok önemli. Oraya sefer düzenlemeden bunları bilmek mümkün olmuyor. Buzul çalışmaları, jeoloji çalışmaları ve haritalara yönelik çok geniş yelpazede, denizden karaya kadar çalışmalar yapıyoruz. 1900'lü yıllardan beri dünya ülkeleri Antarktika'da çalışmalar yapıyor, varlık gösteriyor. İleride o kıta ile ilgili söz alınması gerektiğinde, Türkiye'nin de orada varlığının olmasından dolayı, bilimsel çalışmalar altında masada olması çok önemli. Aslında bizler çocuklarımızın geleceği için uğraşıyoruz. Dünyada iklim değişikliğiyle ilgili neler oluyor, geçmişten bu yana neler değişti, gelecekte neler değişecek buna ışık tutabiliriz. Türkiye, ileriki zamanlarda Antarktika ile ilgili karar mekanizması olduğunda bunun içerisinde yer alacak."

"Öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmek çok önemli"

Özsoy, bilimsel çalışmalarda gençlerin önemli bir yeri bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle ilkokul seviyesinde, nasıl bilim insanı olunur gibi öğretiler gerekiyor. Bizler buna yönelik bir merkez kurduk. Üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara giderek, ilkokul, ortaokul ve liselerde seminerler düzenliyor. Öğrencileri bilim insanı olmaları noktasında heveslendiriyorlar, aynı zamanda bilim insanları nasıl çalışmalar yapar gibi bilgiler aktarıyorlar. Gençler bu konuda çok hevesli. Bugüne kadar 3 bine yakın öğrenciye ulaştık. Öğrencileri, bilimsel çalışmalara yönlendirmek çok önemli."

Bilimsel çalışmalarda yabancı dilin olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Özsoy, "Bu yüzden çocukların bol bol okumaları gerekiyor. Dünya insanları neler yapmış, onları okumaları, öğrenmeleri gerekiyor." dedi.

Özsoy, Türk kadınının çalışkan ve başarılı olduğuna dikkati çekerek, "Tarihimize baktığımızda hiçbir dünya tarihinde olmayan, savaş cephelerinde bile Türk kadınlarını görmek mümkün. Kendine güvenen, ayakları yere basan kadınlarımıza ihtiyacımız var. Zaten bu potansiyele sahibiz. Bunları ortaya çıkarmak, dünyaya bunu yaymak önemli. Türk kadınını dünyaya göstermek çok önemli."